中職／潘威倫當年無安打比賽 搭配捕手陳俊輝爆料插曲

統一7-ELEVEn獅隊投手「嘟嘟」潘威倫將引退、留下多項紀錄難突破，其中2008年投出中職史上首場無安打比賽，當時搭配捕手陳俊輝也爆料比賽過程中的小插曲。

潘威倫是中職多項投手紀錄保持人，今天賽前生涯累積149勝、為史上第一人，今天在台北大巨蛋引退賽對台鋼雄鷹隊先發，力拚生涯150勝里程碑。

潘威倫在2007年至2008年間寫下跨季21連勝難得紀錄，2008年7月10日對中信鯨的比賽，被首名打者靠著失誤上壘，但接著連抓27個出局數，投出史上第1場，也是唯一1場無四死球無安打比賽。

2008年無安打比賽搭配捕手、現獅隊捕手教練陳俊輝說，每次分享這段回憶都覺得很好笑，「我一直以為第一名打者就是安打，後來才知道紀錄是失誤，直到抓下最後1個出局數，看到牛棚投手全部跑上場才發現。」

陳俊輝透露比賽過程中的小插曲，因為一直沒發現是無安打比賽，過往潘威倫大概6、7局就會退場，投到7局結束還問潘威倫：「你還要繼續投嗎」，看到潘威倫一臉疑惑看著自己，後來被一旁的隊友林岳平罵。

陳俊輝與潘威倫搭配不僅完成過無安打比賽，潘威倫2011年5月18日對Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）先發7局飆11Ｋ、為個人中職單場最多三振紀錄，捕手也是陳俊輝。

陳俊輝提到潘威倫的特色，跟許多捕手說過的一樣，「是幾乎不對捕手搖頭的投手」，就算覺得配球怪怪的，也會用自己的方式應對，場上沒有太多情緒，場下默默做自己的事情。