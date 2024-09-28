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中職／成潘威倫引退賽首名打者 曾子祐一喜一憂

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊曾子祐。記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹隊曾子祐。記者蘇志畬／攝影

台鋼雄鷹隊成為統一獅潘威倫生涯最後一次登板的對手，身為「嘟粉」的曾子祐一則以喜、一則以憂，「我希望他有150勝，但又是對我們，我們一定也會全力以赴。」

曾子祐小時候是統一獅隊球迷，加盟雄鷹隊時就曾表達期待與潘威倫在一軍對決，兩人今年已經交手過一次，由曾子祐敲安，而今天曾子祐更扛起先發第1棒、游擊手，成為全隊第一位在潘威倫引退賽站上打擊區的野手。

一開始知道雄鷹是潘威倫生涯最終戰對手時，曾子祐說：「滿開心的，還有機會再對決他。」但昨天越想越不對，「我希望他有150勝，但我們也不會讓他這麼容易150勝，現在想想，不要對我們好像比較好。」

回憶起小時候對潘威倫的崇拜，曾子祐單純是欣賞一名強悍的投手，「小時候還不覺得他有多麼偉大，但長大發現很不容易，能夠在職棒這麼久、又是壽命比較短的投手，能打到40幾歲真的很厲害。」

面對潘威倫即將退休，曾子祐想對偶像說：「辛苦了，謝謝他成為我們後輩的榜樣，在職棒要打這麼久真的不容易，他是我的榜樣。」

曾子祐 潘威倫 統一獅

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