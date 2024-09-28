中職／小故事看見潘威倫風範 古林睿煬：想趕上他的腳步

統一獅隊古林睿煬今年投出王牌等級身手，有機會繼2009年潘威倫後成為獅隊第二位本土防禦率王，隨著潘威倫將在今年引退，古林睿煬也透露一件印象深刻的前輩風範，更從潘威倫身上看到，「一個好投手應該怎麼做。」

潘威倫在中職不僅有著22年的長壽生涯，更手握多項「嘟嘟障礙」，無論在球迷、球員心中都是偉大球員，古林睿煬坦言，即使作為隊友，也要過個幾年才敢向前輩請益，「因為他不管成就、私下自律都值得我們學習，遇到這麼有地位的賢拜，本來就會有距離感。」

不過只要學弟主動請益，潘威倫是傾囊相授，古林睿煬想起大概2022、2023年時，自己有投球進壘點的問題請教，正在熱身伸展的潘威倫說完一次後，似乎認為缺乏動作輔助，輪到古林自己伸展時，潘威倫蹲在一旁邊講邊示範。

「哇靠！賢拜也太細心了吧。」古林睿煬當時心想，潘威倫作為前輩，其實不需要這麼做，但擔心自己聽不懂，所以又詳細說明，「看他蹲著，我也蹲著聽，這是我印象最深的事。」

而同為先發投手，古林睿煬坦言，一周準備一場比賽，其餘的時間都是做相同事情，難免感到枯燥乏味，「一直做同一件事會很膩，有時狀況不好、投不好，會想要偷懶，但賢拜身上沒有，永遠始終如一。」

古林睿煬表示，潘威倫不管什麼狀況，他永遠都是做同一套準備，「不會減少該做的事情，從他身上看到這件事，一個好投手應該怎麼做，很值得學習，20幾年始終如一。」

潘威倫的飲食控制也令古林睿煬驚訝，「一直以來以為只要場上丟得好就好，但其實私下生活也是，要一直保持這樣不簡單，我自己也會飲控，但偶爾還是會嘴饞，看見賢拜這樣的例子，不敢說要跟他一樣，但想要趕上他的腳步。」