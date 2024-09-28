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中職／雄鷹換18號致敬 洪總喚醒接捕潘威倫記憶：不輸若熙、古林

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手「嘟嘟」潘威倫28日將在台北大巨蛋投引退賽，對手台鋼雄鷹隊總教練洪一中（圖）肯定潘威倫的能力和自律。（台鋼雄鷹隊提供） 中央社
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手「嘟嘟」潘威倫28日將在台北大巨蛋投引退賽，對手台鋼雄鷹隊總教練洪一中（圖）肯定潘威倫的能力和自律。（台鋼雄鷹隊提供） 中央社

台鋼雄鷹隊今天全員換上18號球衣，向即將引退的統一獅隊神獸「嘟嘟」潘威倫致意，雖然潘威倫今天有奪取150勝的目標與雄鷹贏球方向相悖，不過總教練洪一中說：「我覺得150勝不是重點，而是要去看他的過程。」

中職史上第一次有客場球隊換穿背號球衣向對手致意，更不同的是，上面還都有著球員各自的姓名，洪總表示：「球隊有跟我說過，我也認為這個點子不錯，是對嘟嘟的肯定，上面有自己的名字也代表對此事認同。」

球衣製作非倉促可及，雄鷹球團的這個心意籌劃已久，也取得聯盟、統一球團的認可，領隊劉東洋表示：「這是我們內部的討論，大家流行送東西，我們用這樣的方式表達敬意。」獅隊領隊蘇泰安聽聞也很感動，今天特別送雄鷹全隊喝星巴克表達謝意。

潘威倫目前以149勝位居中職史上勝投王，而爭取第150勝卻遲遲未能入袋，洪總認為，有沒有150勝不會減損潘威倫的偉大成績，「我們要看的是過程，他在過程中已經證明自己，雖然我沒有長期跟他同隊，但也知道他是自律的選手，真的很不容易。」

年輕球迷錯過潘威倫的黃金年代，不過洪總指出，自己曾在2002年釜山亞運與潘威倫搭檔過，「他是我接過本土投手球質最重的，年輕的時候，不輸給現在徐若熙、古林睿煬。」

台鋼雄鷹 潘威倫

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