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中職／林岳平斷言潘威倫引退不會哭 難忘嘟嘟3連霸那刻情緒

中央社／ 台北28日電
統一獅隊總教練林岳平斷言潘威倫在今天的引退賽不會落淚。 聯合報系資料照
統一獅隊總教練林岳平斷言潘威倫在今天的引退賽不會落淚。 聯合報系資料照

中職統一7-ELEVEn獅隊投手「嘟嘟」潘威倫將引退，多年隊友、獅隊總教練林岳平斬釘截鐵說：「他不會哭，但其他人可能會」，看過潘威倫情緒最大是救援再見三振助隊完成3連霸那刻。

獅隊投手潘威倫將引退，獅隊總教練林岳平與潘威倫是多年隊友，被問起覺得潘威倫引退儀式是否會落淚，林岳平很篤定的說：「不會，我相信他不會，因為他內心非常強大」，也笑說潘威倫不會，但其他人可能會。

林岳平表示，潘威倫在球場上情緒不太會暴露，但大家私下都很熟，家人也都熟識，所以有些生活上的部分彼此都很了解，「他一直往他的目標前進（150勝），就等結果。」

被問起印象中潘威倫情緒最大的時刻，林岳平點出2009年獅隊拚3連霸，潘威倫後援登板投出再見三振，「那應該就是情緒最多的一次了。」

潘威倫今天在台北大巨蛋投引退賽，林岳平表示，希望潘威倫加油、全力以赴，球隊所有的人員都全力支持他，希望今天有好的結果。

林岳平 潘威倫 統一7-ELEVEn獅

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