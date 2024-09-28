中職／曾從黑夜聊到白天 陽建福談嘟嘟「放閃」交情如夢

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今天登板投生涯最後一戰前，好友「阿福」陽建福特別趕回台灣為他開球，「嘟福配」再次合體就立刻「放閃」，陽建福笑說：「每天都有見到啊，看Line的照片就會看到。」

陽建福與潘威倫在2003年札幌亞錦賽當室友聊出交情，2004年在中職開啟「嘟福對決」的經典戲碼，而2017年陽建福從興農牛隊轉戰統一獅隊，兩人也繼國際賽後再次當隊友，今天好友的大日子，陽建福自然沒缺席。

潘威倫（左）和陽建福在2017年成為隊友。 聯合報系資料照

45歲的陽建福目前在上海金鷹隊擔任投手教練，接到邀約就立刻向球隊請假，「但不想影響他心情，就默默回來，只有傳訊息跟他說加油，當球員很累，要好好照顧自己的身體。」

回顧兩人20多年的交情，陽建福說：「就像一場夢。」最難忘是2007到2008年的潘威倫，「像神一樣，跨季21連勝，怎麼樣都贏不了他，他一直以來都很自律，也懂得保護自己身體，能有現在的成就是他應得的。」

雖然陽建福的口中，潘威倫是個「很沉默、不太講話」的人，不過兩人在2003年當室友，一聊到棒球就停不下來，直接聊到早上5點，「兩個人都想要打到40歲、想成為職棒明星，有這樣的願望，後來看到時間嚇一跳，沒想到兩個男人可以聊這麼久。」

這是陽建福第一次踏進台北大巨蛋，也感慨氣氛猶如來到東京巨蛋，現在的後輩能夠有這個舞台，要好好珍惜，「我覺得我們這些年代的很努力在打球，讓球團老闆、球迷，很多人愛棒球，會有這個巨蛋是因為大家愛棒球。」

潘威倫目前累積生涯149勝，今天是最後一次叩關大里程碑的紀錄，陽建福給予誠摯祝福：「我希望他今天可以很順利的拿到150勝，幫他集氣。」