中職／悍將8年無冠 鋒總回顧賽季：8月是比較可惜…

富邦悍將隊在昨天賽後確定無緣季後賽，總教練陳金鋒帶隊第一年，未能翻轉球隊近年頹勢。回顧今年球隊狀況，陳金鋒坦言8月的急墜是致命傷，錯過很多能贏的比賽，「如果有守下來，可能情況又不一樣。」

悍將球團史從2017年開始，至今只在2018年參與過季後賽，總冠軍賽資歷還是0，陳金鋒帶隊第一年未能扭轉局面，昨天輸給樂天桃猿隊賽後，確定全年第三的機率也歸零，今年再度提前放寒假。

回顧今年球季狀況，陳金鋒指出，其實今年是有機會，「只是說，8月是一個比較可惜的地方。」悍將在7月底一度居聯盟龍頭，但8月吞下4勝17敗，破聯盟史上單月最多敗紀錄，戰情急轉直下，陳金鋒認為，球隊在8月的表現其實還OK，並非差距很大，「但很多都是1、2分之間的比賽怎麼去掌握、怎麼去守下，如果有守下來可能情況又不一樣，這是需要更努力的地方。」

他說，球隊從開季到進入8月之前，都還算處於競爭行列，「8月該贏的比賽沒有贏下來，整個就往下走，就是繼續努力，每個月份的比賽怎麼去突破。」

他也提到，今年受傷的選手較多，有些打者狀況也沒那麼好，這一個月來啟用較多年輕選手，雖然比賽掌控度還沒那麼好，但這段時間的比賽都是很好的經驗累積，「最近的比賽就算有輸，但在落後比較多的情況下還能拉回來。」

「球隊在轉變當中，要找出其他戰力，在傷兵比較多的時候，有其他可用之兵。」陳金鋒表示，目前看起來，外野、內野都有不錯的選手，但在關鍵時刻的投手對決上還需要再努力學習。

悍將今天在天母棒球場面對味全龍隊，選手異動再升上一名新兵外野手潘瑋祥，為今年選秀第八指名，孔念恩降下二軍；此役先發游擊手由張育成擔任。