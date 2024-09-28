中職／潘威倫150勝的壓力餅總懂：今天希望他享受歡呼去投

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今天在台北大巨蛋迎來最後一次登板，還有挑戰生涯第150勝的任務，獅隊總教練林岳平說：「今天只希望他享受在大家歡呼下投球，不要去想勝敗的壓力。」

從球員時期當隊友到如今成為教頭與球員的關係，林岳平坦言，自己知道他有要努力的目標，全隊也都會一起支援，「今年我幾乎沒有跟他講話，我知道他有壓力、我也有壓力。」但林岳平也透過調度安排，讓潘威倫能夠走完這一季，「希望這天可以瀟灑地去投球。」

潘威倫目前以149勝位居中職史上勝投王，已經是前無古人的紀錄，林岳平表示，就算是現今兩大王牌古林睿煬、徐若熙繼續投下去，「要150勝相信也要12年、15年，這在台灣短期內難有人達成，我認為接下來應該是沒有人會破。」

雖然這一場有著150勝壓力，但林岳平也期待潘威倫能夠撇除壓力去享受比賽，「他投球的過程，球迷、教練可以去回顧他在場上的榮耀。」

雖然獅隊還有年度第一要爭取，但林岳平認為，不需要把這個套在潘威倫身上，「他為球隊打了20多年、也打了很多冠軍，不要用這一場球賽來斷定潘威倫。」

潘威倫在場上以「沉默王牌」為名，不過林岳平透露，了解他私下生活就知道，還是會有情緒，只是不會在場上暴露，而今天引退賽也相信潘威倫不會哭，「因為他內心非常強大，其他人應該會。」至於林岳平自己會不會哭？他笑說：「再看看吧，我一直希望他往他的目標去完成，等結果啦！」