中職／退休18號球衣要等2年 潘威倫明年先轉任教練

統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫今天在台北大巨蛋迎接生涯最後一場登板，也是他最後一次身穿18號球衣站在投手丘上，領隊蘇泰安透露，明年將以教練合約聘請潘威倫，18號球衣雖然符合球隊內部的規範，但仍要等待2年後才會進行背號引退。

蘇泰安在2011年接任獅隊領隊，當時潘威倫就已經是陣中王牌，蘇泰安表示，潘威倫雖然話少，但非常有想法，而且會落實在生活中，「應該是我14年來看過最好的選手之一，也可以說就是最好。」

也因為尊重，獅隊與潘威倫交換退休想法已經2、3年，蘇泰安表示：「我知道他想要再全力以赴，所以這幾年談也不急，跟他講球團的想法、聽他的想法，而終於他今天做這個決定，有這麼多球迷進場支持，就是他努力貢獻拚出來的。」

關於潘威倫的背號是否引退，蘇泰安指出，球隊內部在背號引退上有訂出標準，包括效力球隊15年等，並且需要經過球團、教練、球員所認同，球員退休後背號將先保留2年再重新審核，屆時才會再舉行背號引退儀式。

蘇泰安表示：「嘟嘟成績上一定符合，只是還有2年條款，規定上是這樣，18號應該是屬於他的。」

不過蘇泰安也強調，背號是否退休也要看本人意願，「這部分還沒跟他討論過，如果他說要傳承，那也是當事人同意就可以，當然後輩穿到18號，壓力也是滿大的。」

明年球季，潘威倫仍會續留獅隊，蘇泰安表示，雙方已經談過明年的教練合約，但詳細職位，則會等這兩天結束後再來談，這期間也一直跟總教練林岳平討論潘威倫的職務內容。