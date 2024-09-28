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12強賽／大巨蛋套票完售！單場售票10月4日全面開賣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界12強棒球賽B組預賽中華隊賽事在台北大巨蛋舉行，中華隊賽事B1層的「就一起應援A/B區」與「戰力應援區」座位席次更有New Balance 12強應援服。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽B組預賽中華隊賽事在台北大巨蛋舉行，中華隊賽事B1層的「就一起應援A/B區」與「戰力應援區」座位席次更有New Balance 12強應援服。圖／中華棒協提供

世界12強棒球錦標賽B組預賽於昨日起開始販售台北大巨蛋限量套票，首波推出中國信託信用卡卡友搶先購，今天開放第二階段，已經宣告完售。大巨蛋賽事包含5場中華隊賽事與1場日韓賽事，單場門票將在10月4日中午12點全面開賣，中信卡友於10月3日享有搶先購資格。

12強賽B組預賽所有中華隊賽事都在台北大巨蛋舉行，中華隊賽事入場即贈「就一起Pin!入場限定紀念徽章」與「賽事紀念資料夾」，每日賽程發布不同款式，B1層的「就一起應援A/B區」與「戰力應援區」座位席次更有New Balance 12強應援服，提供每場次不同樣式應援服，為中華隊熱力應援。

另內野設有一起香香區及一起脆脆區，分別位於內野102-104區以及112-124區，將由繼光香香雞與統一脆麵一同與球迷朋友應援。

世界12強棒球賽B組預賽中華隊賽事在台北大巨蛋舉行，中華隊賽事B1層的「就一起應援A/B區」與「戰力應援區」座位席次更有New Balance 12強應援服。圖／中華棒協提供
世界12強棒球賽B組預賽中華隊賽事在台北大巨蛋舉行，中華隊賽事B1層的「就一起應援A/B區」與「戰力應援區」座位席次更有New Balance 12強應援服。圖／中華棒協提供

球場外由全家超商與西雅圖極品咖啡率先推出應援活動共襄盛舉，全台全家超商門市於10月16日開始推出人氣球員與CT Amaze中華應援啦啦隊的包裝商品，消費滿指定金額還能加價購入世界12強棒球錦標賽限量週邊，官方授權商品已同步於全家行動購開放搶先預購。西雅圖極品咖啡不僅推出聯名咖啡包裝，更將實體門店世貿店進行應援改造，搖身一變為中華隊賽事應援店，店內將陳設中華隊賽事佈景、周邊商品與西雅圖聯名咖啡品項。

中華隊 啦啦隊 棒球

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