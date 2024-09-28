聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／大巨蛋套票完售！單場售票10月4日全面開賣
世界12強棒球錦標賽B組預賽於昨日起開始販售台北大巨蛋限量套票，首波推出中國信託信用卡卡友搶先購，今天開放第二階段，已經宣告完售。大巨蛋賽事包含5場中華隊賽事與1場日韓賽事，單場門票將在10月4日中午12點全面開賣，中信卡友於10月3日享有搶先購資格。
12強賽B組預賽所有中華隊賽事都在台北大巨蛋舉行，中華隊賽事入場即贈「就一起Pin!入場限定紀念徽章」與「賽事紀念資料夾」，每日賽程發布不同款式，B1層的「就一起應援A/B區」與「戰力應援區」座位席次更有New Balance 12強應援服，提供每場次不同樣式應援服，為中華隊熱力應援。
另內野設有一起香香區及一起脆脆區，分別位於內野102-104區以及112-124區，將由繼光香香雞與統一脆麵一同與球迷朋友應援。
球場外由全家超商與西雅圖極品咖啡率先推出應援活動共襄盛舉，全台全家超商門市於10月16日開始推出人氣球員與CT Amaze中華應援啦啦隊的包裝商品，消費滿指定金額還能加價購入世界12強棒球錦標賽限量週邊，官方授權商品已同步於全家行動購開放搶先預購。西雅圖極品咖啡不僅推出聯名咖啡包裝，更將實體門店世貿店進行應援改造，搖身一變為中華隊賽事應援店，店內將陳設中華隊賽事佈景、周邊商品與西雅圖聯名咖啡品項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言