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中職／陳冠偉屢次被雨擊敗 葉總解析與投球形態有關

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍投手陳冠偉。本報資料照片
味全龍投手陳冠偉。本報資料照片

味全龍隊昨天在9局上1：0領先失守，終結者陳冠偉在大雨中的投球風雨飄搖，最終1局丟掉3分，總教練葉君璋也注意到，他在雨勢中的投球容易暴露狀況，與他的投球形態有關，「但這需要他自己去克服。」

陳冠偉昨天先被首位打者林佳緯敲出三壘打，隨後陳傑憲的打席，先是被判決暴投丟掉追平分，但龍隊認為有碰到球棒，挑戰已經用完的龍隊，由裁判啟動主動審視權檢視，確認碰到球棒，陳傑憲苦笑著回到打擊區，結局是一支二壘打，還是遭到追平；陳冠偉持續不穩，最終被邱智呈掃出超前安打。

葉君璋還原該打席的挑戰，「捕手是說他有打到球棒，也是真的有，沒有什麼特別想法。」他坦言，後面結果來看，被陳傑憲打安打，當然是比較可惜，「但這（和挑戰）是兩回事，畢竟他還是很棒的打者。」

至於陳冠偉的投球狀況，葉君璋指出，後續看他的投球數據，確實和之前有落差，「舉例來說，之前每個直球速度、垂直角度都一樣，但昨天有點忽高忽低，也是因為這樣，對方打者就比較容易掌握住。」

陳冠偉在雨中失穩已不罕見，葉君璋提到，「他是指叉球的投手，下半身在投球，場地會影響滿大。」但他認為，到後來，真正影響的已非場地、而是心理，「碰到下雨就會覺得自己狀況是怎樣，這是要想辦法去克服的。」

葉君璋 陳傑憲 陳冠偉

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