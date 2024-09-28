中職／徐若熙均速比極速158更令葉總驚艷 龍隊朝資格賽規畫菜單

味全龍隊「龍之子」徐若熙昨天完成本季封關戰，接下來預計先休息一段時間，再重啟訓練，總教練葉君璋表示，接下來為他規畫的訓練課表，就是朝能讓他在明年2月經典賽資格賽進入實戰狀態準備。

徐若熙昨天在本季封關戰繳出6局僅被敲1安打、無失分好投，最終無關勝敗，全季20場出賽（18場先發）合計94.2局，取得7勝4敗、防禦率2.47，為生涯出賽局數最多、勝場最多賽季。

葉君璋表示，昨天的比賽碰到下雨，有考慮如果暫停太久，就會提早讓他收工，但好在中斷不算太長時間，徐若熙再上場後的狀況也控制得很好，這是他成長滿多的地方，「之前容易受到外在干擾，專注度會跑掉，但昨天這點做得還不錯。」

徐若熙本季兩度投出平本土球員最速的158公里，葉總更注意到向上提升的均速，「之前就能看到很快的，但沒想像最近可以都差不多維持在那樣的速度，而且投起來輕鬆自在，很自然的投球。」他說徐若熙過去的投球，讓人有「看起來容易受傷」的感覺，「但現在是很自然可以出現那樣的球速，身體力量用得很完整。」葉總評價現在的徐若熙，他說：「又上升了一個層級的感覺。」

徐若熙關機後的課表安排，接下來會有差不多一個月的時間暫停投球，葉君璋表示，「他從亞錦賽就沒休多久到現在，確實也需要時間休息，但也不能休息太久，會影響投球感覺。」他指出，徐若熙接下來就是朝資格賽進入實戰狀態準備，「如果中華隊需要他。」