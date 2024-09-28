F／被問夢想是什麼? 角田裕毅：拿下F1世界冠軍再開餐廳
日本一級方程式車手角田裕毅今天出席Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演會前記者會，被問到夢想是什麼的時候他表示，會努力拿下世界第一，然後再開餐廳，引起現場哄堂大笑。
一級方程式賽車手被問到夢想時，幾乎每位車手的答案都是世界冠軍，但角田裕毅卻有不同的想法，他最大的夢想是開餐廳，但今天記者會上又被主持人問了一次，他認真思考後表示，先拿世界冠軍，然後開餐廳。台中市長盧秀燕也表示，如果要開餐廳，歡迎來台中開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言