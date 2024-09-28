F／被問夢想是什麼? 角田裕毅：拿下F1世界冠軍再開餐廳

日本一級方程式車手角田裕毅今天出席Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演會前記者會，被問到夢想是什麼的時候他表示，會努力拿下世界第一，然後再開餐廳，引起現場哄堂大笑。

一級方程式賽車手被問到夢想時，幾乎每位車手的答案都是世界冠軍，但角田裕毅卻有不同的想法，他最大的夢想是開餐廳，但今天記者會上又被主持人問了一次，他認真思考後表示，先拿世界冠軍，然後開餐廳。台中市長盧秀燕也表示，如果要開餐廳，歡迎來台中開。 日本一級方程式車手角田裕毅表示，他會努力拿下世界冠軍，完成開餐廳夢想。記者黃仲裕／攝影