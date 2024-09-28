日職／火腿隊明年3月來台交流賽 對手是中信兄弟、統一獅

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊明年確定來台，將與中信兄弟、統一獅隊交手，今天在火腿隊主場Es Con Filed舉行「北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合」簽約儀式，海外交流賽首站就在3月1日、2日舉行賽程。

火腿鬥士隊董事暨該隊事業法人FIGHTERS SPORTS & ENTERTAINMENT（FSE）總經理前沢賢在簽約儀式中表示：「近年比如2011年的311東日本大地震，每每日本發生天災地變時，總是從台灣得到非常非常多的支援。所以這次可以在台灣舉行交流賽真的是意義深遠。」

前沢賢也說：「團結本球隊及事業部門的力量，並在悍創運動行銷的協助下，我很有信心可以把『鬥士的棒球』完整呈現給台灣的大家。」

中職兩支球隊由吉祥物小翔與萊恩代表出席，接下火腿首次海外交流賽的戰帖，並表示將做好一切準備期待火腿球員前來進行交流，也希望讓球員們於台灣體驗獨特的棒球應援文化。

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊明年將來台，與中信兄弟、統一獅隊交手，火腿隊董事暨FSE總經理前沢賢（右）與悍創運動行銷Eric（左）。圖／悍創運動行銷提供

此次海外交流賽由FSE與台灣主辦單位悍創運動行銷共同攜手促成，悍創運動行銷Eric表示：「邀請到北海道日本火腿鬥士前來台灣與中職兩支優秀的球隊中信兄弟、統一獅共同舉辦2025交流試合，熟悉中職與日職的球迷朋友肯定非常期待。」

Eric也說：「球團的栗山監督與前沢總經理更多次來台訪視，彼此雙方合作非常緊密，希望藉由這次海外交流賽能夠加深台日雙方的棒球交流，相信從場館建造、週邊規劃、選手培訓與賽事行銷在未來可以期待有更多的合作機會。」