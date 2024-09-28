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中職／20年前共組最強中華隊 鋒總看「嘟～」投成長青樹比野手更不易

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
2004年雅典奧運組軍史上最強中華隊，陳金鋒、潘威倫在該屆都留下精彩表現。本報資料照片
2004年雅典奧運組軍史上最強中華隊，陳金鋒、潘威倫在該屆都留下精彩表現。本報資料照片

2004年雅典奧運「史上最強中華隊」班底逐漸走向最終章，只剩三名現役選手潘威倫、陳鏞基、陳偉殷，而「護國神嘟」潘威倫引退賽將在今天台北大巨蛋登場，當年戰友之一、現任富邦悍將隊總教練陳金鋒直言，投手比起野手要維持長遠生涯更不容易，他口中的「嘟～」可以走到這一步，顯示他的自律、專注非常不簡單。

潘威倫征戰中職22季，打下149勝、339場先發、2118.2局、總投球數3萬1153球，留下無數專屬於他的中職障礙，今天這些數字還將在生涯最終戰堆疊，潘威倫擔任先發投手面對台鋼雄鷹隊。

潘威倫還有無數國際賽傳奇代表作，在奧運、經典賽、12強賽三大一級賽事都留下「抗荷英雄」篇章，故事起點是2004年雅典奧運，該屆是多數球迷心中共識的「史上最強中華隊」，但結局雷聲大雨點小，中華隊打下3勝4敗無緣晉級4強，而潘威倫一人就包辦2勝，接連面對希臘、荷蘭隊繳出6局好投奪勝，合計12局僅失1分、防禦率0.75。

當年也在雅典奧運留下英雄時刻的陳金鋒，以4成07打擊率敲出11安、8分打點，包括面對日本隊上原浩治的三分砲。

2004年雅典奧運組軍史上最強中華隊，陳金鋒、潘威倫在該屆都留下精彩表現。本報資料照片
2004年雅典奧運組軍史上最強中華隊，陳金鋒、潘威倫在該屆都留下精彩表現。本報資料照片

再談20年前眼中所見、披上藍白戰袍的潘威倫，陳金鋒直言：「彼此共同比賽，一定會留下好的、壞的回憶，但可能因為我是野手、他是投手，對比賽的專注不太一樣，現在要回想，其實也已經記不太起來太多細節。」

但他說，當年22歲的嘟嘟，如今到42歲還在場上拚戰，「以投手的角色來說，可以打到這個階段，這是不容易做到的事，投手比野手受傷的風險高滿多，但他可以維持身體在長期健康的狀態下，非常不簡單。」陳金鋒指出，潘威倫在球季後的自我要求，是他可以在職業賽場長期生存的原因。

潘威倫近日隨隊到新莊棒球場時，由陳金鋒代表球隊送上退休禮物史努比大玩偶，當時悍將球團拍攝的影片中意外揭露鋒總是喊他「嘟～」。被問到此事，陳金鋒笑說：「叫嘟嘟怪怪的，叫一個字就好。」

中華隊 潘威倫 陳金鋒

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