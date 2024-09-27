中職／朱育賢三分砲飄揚「哈！哈哈！」 林子偉：我在跑壘、不是我

樂天桃猿隊林子偉憑藉第五局的超前安打，在今天球隊以8：5擊敗富邦悍將隊之戰拿下單場MVP，這也是他本季首度獲獎；球隊鄰近季後賽關頭，林子偉說：「希望現在開始，可以把自己主要工作做好。」總教練古久保健二談到對他的期待則說：「發揮他應有實力就好」。

林子偉帶大聯盟履歷投入中職戰場，但成績尚未兌現期待，今天猿隊全場敲出13支安打、攻下8分，在棒棒開花的情況下，由敲出致勝安打的林子偉拿下單場MVP。

林子偉賽後也說：「MVP不是重點，只要贏球就好，今天的MVP我覺得是大家的，打那麼多分回來，還有朱哥（朱育賢）那三分砲也很重要。」有趣的是，轉播畫面清楚捕捉到，朱育賢繞壘回到休息區後，猿隊陣營唱起悍將的全壘打歌「哈！哈哈！哈哈！」的洗腦旋律響起，被問到此事，林子偉連忙澄清：「我沒有唱，我在跑壘啦！我不知道誰唱的。」

「感謝自己的信仰，感謝隊友把我拉起來。」林子偉表示，現在最大的期望，就是大家一起打進季後賽、拿總冠軍，「這是大家一致的想法，至於自己的話，希望現在開始可以把自己主要的工作好好做好，像是好的擊球，不去想結果，之前太在意結果了。」

今天猿隊贏球，加上味全龍隊以1：3不敵統一獅隊後，猿隊篤定取得全年第三的魔術數字剩下1，若中信兄弟隊登頂季冠軍，猿隊仍可憑藉第三張門票進入季後賽。

對於來到季後賽前的最後一哩路，古久保健二強調這還不是結束，「而且對方是推出德保拉，也是拚命要拿下這兩勝，我覺得沒有那麼簡單，一樣好好打好眼前比賽就好，不要有掉以輕心的感覺。」