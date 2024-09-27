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中職／相加77歲的跑壘疏失 桃猿教頭點出該滑未滑不應該

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊林泓育。報系資料照
樂天桃猿隊林泓育。報系資料照

樂天桃猿隊今天8：5擊敗富邦悍將隊，第8局的戰況面臨險境，上半局上演相加77歲的跑壘疏失，下半局又在陳鴻文的登板遭到大舉進攻。對於8局上的跑壘釀成雙殺，總教練古久保健二直指林智平上二壘未滑壘是比較大的問題，「以結果來看，那個跑壘死掉，整個氣就是跑到對面那邊。」

猿隊第8局林智平因野手選擇上壘，形成一人出局，下一棒林泓育擊出在界內落地的球以為是界外，未馬上跑壘，結果林智平先在二壘遭到觸殺，再傳一壘完成封殺，1個play形成2個出局數。

古久保健二指出，那一球是打到後面後往前彈，發現後就要馬上衝，「只能說他（林泓育）可能太晚注意到，但跑二壘是要滑壘，特別是這種狀況沒有滑壘，往往會受傷都是這樣造成的，這些該做的事情沒有做到，以結果來看，那個跑壘死掉，整個氣就轉到對方那邊。」

悍將確實在8局下迎來大好機會，陳鴻文面對5人次被敲3安打、1次觸身球保送，陳真的安打先敲回1分，張育成在滿壘時的代打，敲安一度為悍將追回2分，但經由裁判啟用主動審視權後改判王念好跑回的第2分在本壘前遭到觸殺。

古久保健二談到這一局成功化解危機，大讚是左外野手余德龍的長傳nice play、張閔勛的接球觸殺拯救了球隊。

古久保健二 林智平 樂天桃猿

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