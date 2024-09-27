聽新聞
0:00 / 0:00
中職／相加77歲的跑壘疏失 桃猿教頭點出該滑未滑不應該
樂天桃猿隊今天8：5擊敗富邦悍將隊，第8局的戰況面臨險境，上半局上演相加77歲的跑壘疏失，下半局又在陳鴻文的登板遭到大舉進攻。對於8局上的跑壘釀成雙殺，總教練古久保健二直指林智平上二壘未滑壘是比較大的問題，「以結果來看，那個跑壘死掉，整個氣就是跑到對面那邊。」
猿隊第8局林智平因野手選擇上壘，形成一人出局，下一棒林泓育擊出在界內落地的球以為是界外，未馬上跑壘，結果林智平先在二壘遭到觸殺，再傳一壘完成封殺，1個play形成2個出局數。
古久保健二指出，那一球是打到後面後往前彈，發現後就要馬上衝，「只能說他（林泓育）可能太晚注意到，但跑二壘是要滑壘，特別是這種狀況沒有滑壘，往往會受傷都是這樣造成的，這些該做的事情沒有做到，以結果來看，那個跑壘死掉，整個氣就轉到對方那邊。」
悍將確實在8局下迎來大好機會，陳鴻文面對5人次被敲3安打、1次觸身球保送，陳真的安打先敲回1分，張育成在滿壘時的代打，敲安一度為悍將追回2分，但經由裁判啟用主動審視權後改判王念好跑回的第2分在本壘前遭到觸殺。
古久保健二談到這一局成功化解危機，大讚是左外野手余德龍的長傳nice play、張閔勛的接球觸殺拯救了球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言