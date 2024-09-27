中職／獅隊逼近兄弟全年第一 林岳平：大有可為

統一獅隊今晚靠著9局上的驚喜攻勢，以3：1逆轉擊敗味全龍隊，全年勝率與龍頭中信兄弟隊拉近到1場勝差，總教練林岳平也期待靠一波連勝將壓力丟還給對方，「還有最後一場對戰。」

獅隊今天面對徐若熙的投球一籌莫展，在他先發的6局裡僅敲出1支安打，還吞下10次三振，林岳平表示：「徐若熙今天表現很好，前3局就吞了7次三振，真的是看得到打不到。」

不過5局上徐若熙投到2出局後，比賽一度因雨暫停，暫停前林岳平的臉上不斷露出笑容，嘴中也似乎說著希望比賽暫停，他在賽後透露，因為當下雨勢很大，徐若熙的投球節奏又快，「迷霧細雨看不到球，如果打滑失投，危險性比較大。」

獅隊直到9局上才攻破龍隊終結者陳冠偉，林佳緯開局敲出三壘安打後，陳傑憲補上二壘打追平比數，隨後蘇智傑被三振、林安可獲故意四壞保送，邱智呈代打敲出2分打點的超前安打，才成功逆轉勝。

林岳平表示，林佳緯的開局長打帶給球隊很大鼓舞，前面8局僅敲出3支安打，而今天能夠逆轉贏球，也希望將氣勢延續到明天，「嘟嘟（潘威倫）最後一場先發，有個美好出賽。」

邱智呈透露，今天雖然沒有先發，但從第7、8局左右就開始準備，「教練說壘上有人會換代打，上去沒有太多想法，照自己的去攻擊，近期反應、揮棒機制稍微跑掉，球賽剩沒幾場，打擊想法就簡單點。」

獅隊贏球加上兄弟輸球，雙方全年勝率再次拉近，林岳平表示：「一直想著還有機會，一波連勝就有機會，還是大有可為。」

獅隊將原本手握的全年第一吐了出去，如今再次逼近，邱智呈透露，這段期間球隊沒有一直扛著壓力，隊長陳傑憲也提醒，就是一場一場去做調整，不要把自己繃得太緊，開心打球，近期雖然比賽結果不如預期，但今天逆轉後幫助氣勢提升。