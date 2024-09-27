中職／悍將季後賽之路全線封閉 連8年未進冠軍賽逼近最慘紀錄

富邦悍將隊今天再以5：8輸給樂天桃猿隊，確定前進季後賽的最後一條路也成為死路，連續8季未參與總冠軍賽、0季冠軍入袋，逼近聯盟最慘紀錄的三商虎隊連9季。

此役兩軍前段攻勢你來我往，猿隊2局上把握李宗賢失誤開啟的機會，蔡鎮宇跑出內野安打，馬傑森高飛犧牲打、張閔勛安打各攻下1分；悍將下半局也有3支安打的串連，新秀楊閔貽幸運的斷棒安打，加上中外野手陳晨威傳球失誤，讓悍將跑回2分追平。

悍將3局下靠蔡佳諺的陽春砲超前，4局上輪到猿隊攻勢再起，蔡鎮宇保送上壘後，盜壘加安打站上三壘，林立的高飛犧牲打讓戰局再形成3：3。

陳仕朋先發4局被敲5安打、失3分（責失1分）無關勝敗，歐書誠把關5局上，一出局後被連敲3安打，林子偉的二壘打一棒敲回2分打點，朱育賢7局上面對賴智垣代打敲出三分砲，擴大為8：3領先。

悍將在8局下掀起反撲，陳真的安打先追回1分，張育成在滿壘時代打，敲安一度為悍將追回2分，但經由裁判啟用主動審視權後改判王念好跑回的第2分在本壘前遭到觸殺，悍將少了1分，總教練陳金鋒為此上場關切。

猿隊洋投魔神樂先發6局被敲4安打、失3分（責失2分），奪得本季第13勝，在勝投榜上追平統一獅隊勝騎士。

悍將已先一步與下半季冠軍無緣，今天再輸後，年度第三也宣告絕望，確定今年又要提前放寒假，球團史8年以來還未參與過台灣大賽，連季後賽都已經連6年沒打過。