中職／獅隊9局上驚喜逆轉勝 逼近兄弟也幫兄弟一把

味全龍隊「龍之子」徐若熙的本季封關戰，今晚投出6局、10K無失分，然而勝投在9局上飛走，統一獅隊靠邱智呈的二壘安打超前以3：1拿下勝利，全年勝率與中信兄弟隊拉近到1場勝差，不過也幫兄弟將下半季魔術數字降至M3。

徐若熙在球隊的局數保護限制下，今天就是本季最終戰，2局上就投到157公里，4局上面對蘇智傑更投到158公里，追平9月15日的個人最快紀錄，也與富邦悍將隊曾峻岳並列中職本土投手最快紀錄。

5局上徐若熙投到2出局後，比賽一度因雨勢過大暫停，但只停了6分鐘就恢復比賽，徐若熙把握續投機會一路，投完6局才退場，全場僅在3局上被林祖傑敲出1支二壘安打，此外沒再讓人上壘，展現完全壓制力。

獅隊先發投手布雷克雖然5局被敲6支安打，但有7次三振搭配能夠力保不失，然而6局下一換投，龍隊就由蔣少宏的二壘安打開啟攻勢，並靠投手犯規站上三壘，而劉基鴻的滾地推進拿下全場第1分。

沉寂了8局的獅隊打線在9局上由林佳緯率先敲出三壘安打，陳冠偉投出的挖地瓜球原以為是暴投，但龍隊挑戰後變擦棒界外，但陳傑憲反而敲出二壘安打，追平比數更延續攻勢，邱智呈更是以代打之姿在二、三壘有人時敲出二壘安打，一棒2分超前。