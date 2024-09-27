聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊9局上驚喜逆轉勝 逼近兄弟也幫兄弟一把

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊邱智呈9局上敲出超前安打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邱智呈9局上敲出超前安打。圖／統一獅隊提供

味全龍隊「龍之子」徐若熙的本季封關戰，今晚投出6局、10K無失分，然而勝投在9局上飛走，統一獅隊靠邱智呈的二壘安打超前以3：1拿下勝利，全年勝率與中信兄弟隊拉近到1場勝差，不過也幫兄弟將下半季魔術數字降至M3。

徐若熙在球隊的局數保護限制下，今天就是本季最終戰，2局上就投到157公里，4局上面對蘇智傑更投到158公里，追平9月15日的個人最快紀錄，也與富邦悍將隊曾峻岳並列中職本土投手最快紀錄。

5局上徐若熙投到2出局後，比賽一度因雨勢過大暫停，但只停了6分鐘就恢復比賽，徐若熙把握續投機會一路，投完6局才退場，全場僅在3局上被林祖傑敲出1支二壘安打，此外沒再讓人上壘，展現完全壓制力。

獅隊先發投手布雷克雖然5局被敲6支安打，但有7次三振搭配能夠力保不失，然而6局下一換投，龍隊就由蔣少宏的二壘安打開啟攻勢，並靠投手犯規站上三壘，而劉基鴻的滾地推進拿下全場第1分。

沉寂了8局的獅隊打線在9局上由林佳緯率先敲出三壘安打，陳冠偉投出的挖地瓜球原以為是暴投，但龍隊挑戰後變擦棒界外，但陳傑憲反而敲出二壘安打，追平比數更延續攻勢，邱智呈更是以代打之姿在二、三壘有人時敲出二壘安打，一棒2分超前。

徐若熙 邱智呈

延伸閱讀

中職／徐若熙封關戰催落去 再飆158公里2度平土投紀錄

中職／徐若熙本季最後登板確定27日 投完先休1個月

中職／徐若熙迎本季最後一次先發 葉總：天母主場平日

中職／徐若熙最快158、均速154公里 還想續投嘆可惜

相關新聞

中職／象騎士崩盤…兄弟最快封王腳步推遲到29日

中信兄弟隊今天從贏打到輸，象騎士5局上崩盤，導致最終以5：6敗給台鋼雄鷹隊，下半季封王的腳步被推遲，最快29日才能達陣。

中職／悍將季後賽之路全線封閉 連8年未進冠軍賽逼近最慘紀錄

富邦悍將隊今天再以5：8輸給樂天桃猿隊，確定前進季後賽的最後一條路也成為死路，連續8季未參與總冠軍賽、0季冠軍入袋，逼近...

中職／獅隊9局上驚喜逆轉勝 逼近兄弟也幫兄弟一把

味全龍隊「龍之子」徐若熙的本季封關戰，今晚投出6局、10K無失分，然而勝投在9局上飛走，統一獅隊靠邱智呈的二壘安打超前以...

中職／徐若熙封關戰催落去 再飆158公里2度平土投紀錄

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季最後一場出賽，今晚的火球隨著局數逐漸攀升，4局上面對蘇智傑投出158公里球速，繼9月15日在...

中職／引退周獅鷹都換上傳奇18號致敬 潘威倫：受寵若驚

42歲的統一獅隊「嘟嘟」潘威倫明天將在台北大巨蛋迎接生涯最後一場先發，獅隊及對手台鋼雄鷹隊都將全員換上18號球衣向他致敬...

中職／致敬潘威倫！雄鷹全隊穿18號球衣 北伐版、城市版都有

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫引退賽將在明天台北大巨蛋、引退儀式在後天台南棒球場登場，台鋼雄鷹隊向這位傳奇投手致敬，兩天都將穿上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。