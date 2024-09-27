中職／象騎士崩盤…兄弟最快封王腳步推遲到29日

中信兄弟隊今天從贏打到輸，象騎士5局上崩盤，導致最終以5：6敗給台鋼雄鷹隊，下半季封王的腳步被推遲，最快29日才能達陣。

兄弟今天賽前的下半季封王魔術數字為M4，輸球後無論另一地味全龍隊戰況如何，就算明天贏球加上龍隊輸球，也無法將魔術數字歸零，最快奪取季冠軍的日將延後一天。

兄弟首局猛攻，開局連兩個保送上壘後，陳子豪敲出滾地球雖製造1出局，也形成一、三壘有人，許基宏的高飛犧牲打先馳得點，接著曾頌恩敲出的飛球造成外野手失誤，又添1分，王威晨二壘安打敲回第3分。

然而雄鷹也在5局上製造大局，魔鷹、王博玄兩支安打，加上張肇元四壞保送，在1出局後滿壘，接著葉保弟敲出滾地球因一壘手失誤，雄鷹跑回1分，黃秉揚的滾地推進又有1分打點，接著曾子祐關鍵二壘安打敲回2分逆轉比數，隨後雄鷹更靠著一、三壘有人時的投手犯規得到此局第5分。

雄鷹先發投手郭俞延首局遇亂流後回穩，一路投到6局下2出局後，才因保送後被岳東華開轟，多掉2分才退場，但5.2局失5分（3分責失）的表現仍讓他收下生涯首勝。

兄弟象騎士則是在5局上丟掉5分後，6局上又被敲2安再失1分，總計6局被敲6支安打，丟掉的6分只有2分責失。