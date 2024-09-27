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中職／徐若熙封關戰催落去 再飆158公里2度平土投紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊徐若熙本季最後一次登板。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙本季最後一次登板。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季最後一場出賽，今晚的火球隨著局數逐漸攀升，4局上面對蘇智傑投出158公里球速，繼9月15日在台北大巨蛋之後，本季第二次投出追平本土投手最速紀錄。

龍隊今天在天母棒球場迎戰統一獅隊，徐若熙在球隊局數保護措施下，今天是最後一戰，總教練葉君璋明確表示，就算有季後賽也看不到徐若熙再登板。

徐若熙今天大展K功，前4局投完就累積8次三振，沒有失分，首局最快球速154公里，第2局就讓電視轉播顯示158公里球速，不過現場大螢幕為157公里，但4局上面對蘇智傑投出的速球就連大螢幕都顯示為158公里，獲得聯盟認證。

徐若熙前一場在台北大巨蛋就飆出158公里球速，與富邦悍將隊曾峻岳並列中職本土投手最快紀錄，今天再次投到相同球速，也與曾峻岳並列為中職唯二單季2場投到158公里的投手。

徐若熙首次投到158公里時就曾透露，主要是私下的訓練幫助，「今年算是完整的一個球季，想看看我從開季到現在，能丟成什麼樣子。」

味全龍隊徐若熙本季最後一次登板。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙本季最後一次登板。圖／味全龍隊提供

徐若熙 曾峻岳 球速

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