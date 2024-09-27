中職／徐若熙封關戰催落去 再飆158公里2度平土投紀錄

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季最後一場出賽，今晚的火球隨著局數逐漸攀升，4局上面對蘇智傑投出158公里球速，繼9月15日在台北大巨蛋之後，本季第二次投出追平本土投手最速紀錄。

龍隊今天在天母棒球場迎戰統一獅隊，徐若熙在球隊局數保護措施下，今天是最後一戰，總教練葉君璋明確表示，就算有季後賽也看不到徐若熙再登板。

徐若熙今天大展K功，前4局投完就累積8次三振，沒有失分，首局最快球速154公里，第2局就讓電視轉播顯示158公里球速，不過現場大螢幕為157公里，但4局上面對蘇智傑投出的速球就連大螢幕都顯示為158公里，獲得聯盟認證。

徐若熙前一場在台北大巨蛋就飆出158公里球速，與富邦悍將隊曾峻岳並列中職本土投手最快紀錄，今天再次投到相同球速，也與曾峻岳並列為中職唯二單季2場投到158公里的投手。