中職／潘威倫是「投球藝術家」 多年搭擋高志綱看見獨特點

中職統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫即將引退，多年老搭檔高志綱直言很感慨，他用「投球藝術家」形容幾乎不對捕手搖頭的潘威倫，潘威倫總有不止一套投球策略，目前還沒看過第2人。

統一7-ELEVEn獅隊42歲投手潘威倫明天將在台北大巨蛋投引退賽，29日則回到台南棒球場舉辦引退儀式，潘威倫職棒生涯從2003年開始，為中職多項投手紀錄保持人。

獅隊首席教練高志綱過去與潘威倫有多年投捕搭配經驗，高志綱國三、潘威倫國二時兩人認識，他形容潘威倫是很安靜的學弟，雖然認識久了可以感受到他有些情況開心、有時失落生氣，但很少在場上看到太過外放的情緒反應，形容「嘟嘟是I人中的I人。」

許多跟潘威倫搭配過的捕手都提到，潘威倫幾乎不對捕手「搖頭」，高志綱認為，原因是潘威倫的投球策略永遠不會只有一套，每個當下都可以有2到3種選擇，不管配什麼球他都可以知道用意、怎麼去投，「嘟嘟很特別。」

高志綱用「投球的藝術家」形容潘威倫，回憶過去搭配，除了一開始的磨合期外，潘威倫幾乎不「搖頭」，很多投手都有一些限制需要捕手注意，但在潘威倫身上幾乎沒有，對捕手來說，潘威倫是很好搭配的投手，「他真的太有經驗了」，也提到除了潘威倫，目前還沒有可以掌控比賽局面這麼好的投手。

潘威倫將引退，高志綱坦言「感慨」，直言潘威倫在投手丘上比賽的畫面在腦海中是很強烈的一幕，以後就看不到了，但也理解總是會走到這一步，也笑著補上一句：「大家都會老。」