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中職／史努比+茶具一網打盡潘威倫兩興趣 龍隊退休禮有巧思

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊「嘟嘟」潘威倫引退前的巡迴之旅，味全龍隊由「火哥」張建銘，送上有著史努比圖案的茶具組合。圖／取自CPBL TV
統一獅隊「嘟嘟」潘威倫引退前的巡迴之旅，味全龍隊由「火哥」張建銘，送上有著史努比圖案的茶具組合。圖／取自CPBL TV

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫明天迎接生涯最後一場先發，引退前的巡迴之旅今天來到天母棒球場，味全龍隊別具巧思，結合潘威倫的兩項興趣，送上有著史努比圖案的茶具組合，向這位中職傳奇神獸致敬。

潘威倫今年球季後宣告退休，中職各球隊紛紛送上禮物，富邦悍將隊先送上贈送戴著悍將球帽的史努比布偶樂天桃猿致贈「護國神嘟」立牌、史努比摺疊購物車。

今天輪到味全龍隊，賽前由「火哥」張建銘帶著禮盒上場，送給潘威倫一套可愛茶具，其中包含一個茶壺、四個杯子，上面都有史努比的圖案，將潘威倫收集茶具、熱愛史努比的兩項興趣一網打盡。

潘威倫接受贈禮後，一度要直接走回休息區，不過經提醒後趕緊回頭，與味全龍隊的教練、球員們一一握手致意。

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫引退前的巡迴之旅，味全龍隊結合潘威倫的兩項興趣，送上有著史努比圖案的茶具組合，向這位中職傳奇神獸致敬。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊「嘟嘟」潘威倫引退前的巡迴之旅，味全龍隊結合潘威倫的兩項興趣，送上有著史努比圖案的茶具組合，向這位中職傳奇神獸致敬。記者蘇志畬／攝影

味全龍 樂天桃猿 潘威倫

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