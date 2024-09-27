中職／史努比+茶具一網打盡潘威倫兩興趣 龍隊退休禮有巧思

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫明天迎接生涯最後一場先發，引退前的巡迴之旅今天來到天母棒球場，味全龍隊別具巧思，結合潘威倫的兩項興趣，送上有著史努比圖案的茶具組合，向這位中職傳奇神獸致敬。

潘威倫今年球季後宣告退休，中職各球隊紛紛送上禮物，富邦悍將隊先送上贈送戴著悍將球帽的史努比布偶樂天桃猿致贈「護國神嘟」立牌、史努比摺疊購物車。

今天輪到味全龍隊，賽前由「火哥」張建銘帶著禮盒上場，送給潘威倫一套可愛茶具，其中包含一個茶壺、四個杯子，上面都有史努比的圖案，將潘威倫收集茶具、熱愛史努比的兩項興趣一網打盡。