中職／二軍總冠軍賽首度傍晚開打 「真二軍」龍與獅隊爭霸

中華職棒二軍總冠軍賽對戰組合產生，將由例行賽戰績前二的統一獅、味全龍隊交手，今天賽程公布，10月1日起兩隊將林斗六棒球場、台南棒球場展開二軍總冠軍賽。

總冠軍賽採5戰3勝制，平日在下午4點5分開打，是二軍賽事首次於傍晚進行，假日則維持在下午2點5分，二軍爭霸戰即將展開，邀請球迷朋友一起為辛苦拚戰的球員們加油。

龍隊二軍目前戰績38勝24敗12和、勝率0.613位居第一，2019年回歸中職、2020年重新在二軍起步，並在該年奪下二軍總冠軍，今年是首次以真正的二軍陣容打進冠軍戰，將全力搶下冠軍金盃。獅隊二軍相隔10年再度挺進總冠軍賽，上次奪冠要追溯至2014年，今年以戰績40勝27敗4和、勝率0.597進入冠軍戰，盼以最佳戰力爭奪冠軍。

中華職棒二軍總冠軍賽今年由台中芮恩美學冠名支持，二軍爭霸戰場場直播，球迷可以透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視+、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事，二軍總冠軍賽皆為免費進場，中職聯盟也歡迎球迷朋友到現場為二軍奮戰的球隊與選手們加油應援。