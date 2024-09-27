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中職／Fubon Angels韓籍三本柱談約展開 悍將期待明年繼續合作

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊Fubon Angels賽前表演。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊Fubon Angels賽前表演。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels近年口碑爆棚，成為新莊棒球場美麗嬌點，韓籍三本柱的加入更帶動人氣再一波升級。3人本季的應援班表都已經結束，外界關心明年動向，悍將球團皆已向3人提出希望明年繼續合作的邀約，等待回覆。

悍將目前共完成55場主場賽事，平均每場進場7468人，相較前一年的5557人，呈現34.39%漲幅；若扣掉6場台北大巨蛋，只計新莊棒球場場均則是6216人，相較前一年也有11.86%的漲幅，9月中旬以女孩為主題的「寵愛天使」主題日，不僅票房開出佳績，女孩主題日周邊商品也為球團帶財500萬。

Fubon Angels近年催生不少人氣女孩，過去有N種組合的三本柱，今年李雅英、南珉貞、李晧禎加盟後更成韓籍三本柱，而南珉貞、李晧禎的本季最後一場班表在9月15日，李雅英原定9月21、22日有班卻遇雨攪局都泡湯，讓李雅英因此在社群發文表達不捨，喊話為繼續為悍將接下來的比賽加油，隨著3人本季的應援班表都已經落幕，來年動向備受關注。

對於明年能否繼續在棒球場上看到3位韓籍女孩，悍將球團對於3人的合約洽談都已經展開，目前等待經紀公司回覆中，悍將期待明年可以繼續合作。

Fubon Angels 富邦悍將 棒球

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