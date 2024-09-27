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中職／林泓弦恍神守備後未先發 餅總彈耳朵警告

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林泓弦。統一獅提供
林泓弦。統一獅提供

統一獅隊昨天以2：6輸給味全龍隊，其中2局下林泓弦的恍神守備引起熱議，總教練「餅總」林岳平表示，自己有小彈一下他的耳朵，「他知道我要幹嘛。」

昨日獅龍在天母棒球場交手，2局下二壘手林泓弦面對來球接進手套後，以為是接殺平飛球而未傳一壘，即使先發投手勝騎士不斷提醒往一壘傳，林泓弦仍不為所動，結果裁判看出球先碰觸地面才進手套，判定對手因失誤安全上壘，獅隊提出挑戰後也證實如此。

林泓弦今天未先發，而是由林祖傑鎮守二壘，被問到是否有提醒林泓弦？林岳平表示，自己只有彈耳朵，沒有特別說什麼，選手自己也應該知道。

而游擊防區今天由陳聖平繼續擔綱，許哲晏前次出賽已是20日，林岳平則透露，許哲晏的腰部近期有點疲勞，所以先讓他休息一下。

林岳平 林祖傑 統一獅

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