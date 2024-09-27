中職／引退周獅鷹都換上傳奇18號致敬 潘威倫：受寵若驚

42歲的統一獅隊「嘟嘟」潘威倫明天將在台北大巨蛋迎接生涯最後一場先發，獅隊及對手台鋼雄鷹隊都將全員換上18號球衣向他致敬，潘威倫坦言受寵若驚，明天能夠面對新球隊、在新球場出賽，「代表環境越來越好了。」

潘威倫明天先在大巨蛋登板投完引退賽，後天再回到台南主場舉辦引退儀式，根據統一獅球團表示，明日預售票統計至今天下午5點超過2萬張，金額上已突破3400萬元，「謝謝球迷對嘟嘟潘威倫引退賽這麼湧躍及熱情的支持！」

潘威倫今天北上到天母棒球場與球隊會合，進行最終調整，他表示，自己的調整狀況跟之前比賽都差不多，雖然明天比賽會有很高的關注，「但作為球員只要還在場上，就是全力以赴，心情上都是一樣。」

這兩天的賽事，不止獅隊教練和球員都將穿上「傳奇18號」球衣上陣，就連台鋼雄鷹隊也將換上18號球衣出賽，客隊也同樣致敬是史上罕見，潘威倫聽聞坦言：「受寵若驚，很感謝台鋼球團，對即將引退的選手來說很溫馨，也感覺溫暖。」

特別的是，明天是潘威倫生涯第一次對戰台鋼雄鷹隊，也是第一次在台北大巨蛋登板，他表示：「往好的方向想，球隊增加是環境越來越好，還有機會站在大巨蛋，親身經歷棒球環境的進步，也希望未來能越來越好。」