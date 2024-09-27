中職／楊閔貽收先發指示鎮定答「可以」 張育成一碰面先喊同梯

二軍累積6場出賽，富邦悍將隊今年第六指名的楊閔貽火速升上一軍，今天更收到直接擔任先發游擊手、第八棒的指示。他透露，今天一進教練室，總教練陳金鋒問他「先發9局可以嗎？」自己秒答「可以」，大聯盟級的游擊手張育成則是超有親切感，對他直喊「同梯」。

來自台灣體大的楊閔貽去年在選秀會上落選，今年再度挑戰，獲得悍將第六指名選進，昨天收到上一軍的通知，讓他坦言比預期來得更早，但今年給自己的目標就是希望在二軍好好表現，看能不能在季末上到一軍。

「所以收到通知時真的很開心。」楊閔貽說，收到消息後，馬上就跟爸爸、媽媽說，「他們從小一路到大都很支持我，我現在有這個機會站在這裡，所以要馬上把這個好消息告訴他們，他們也很開心。」小菜鳥還興奮分享，今天爸爸媽媽也會來到新莊棒球場觀戰。

楊閔貽在中職的處女秀就以先發游擊手登場，他透露，一來到球場時，就被叫去教練室，鋒總詢問他能否先發9局，雖然內心小緊張，但鎮定答「可以！」

陳金鋒賽前看教練團安排的打擊練習分組，主動將楊閔貽和李宗賢改到同一組，希望由李宗賢來帶領他。楊閔貽也說，李宗賢告訴他，希望他好好享受比賽，把專長拿出來就好。至於陣中頭號球星張育成，更是他一來到球場第一個講話的人，「他說我們同梯的。」

張育成詢問他的高中學校，得知是普門中學，馬上就反應是鄭宗哲的學弟，因此聊了起來。今天同場擔任樂天桃猿隊游擊手的馬傑森，則是他的同學，今天跑壘練習時正好碰到猿隊選手要出來熱身，也已經打了招呼。