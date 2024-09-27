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中職／勝騎士怒砸手套有原因 向全隊道歉：人難免有情緒

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
獅隊先發投手勝騎士。記者侯永全／攝影
獅隊先發投手勝騎士。記者侯永全／攝影

統一獅隊勝騎士昨天先發5.1局掉6分，主要殺傷力來自兩支3分砲，3局下首度挨轟時，他回到休息區又摔手套、又踢球棒，今天回顧此事，勝騎士表示，主要是前功盡棄的挫折感，今天賽前也因此向全隊道歉。

獅隊昨天以2：6輸給味全龍隊，勝騎士在3局下從一、三壘有人開局，投到2出局後面對郭嚴文也取得2好0壞，卻被敲出右外野3分砲，後續在6局下挨了張政禹的3分砲後退場休息。

獅隊總教練林岳平透露，勝騎士在被打第1轟之前，看得出有個點讓投手覺得不舒服，難免有情緒反應，「他也有壓力，會想要拿下這一場，是失投被打，對方也打得好。」

勝騎士則認為，昨天不會是一場好比賽，因為沒能幫助球隊贏球，「雖然主要傷害是那兩顆失投球造成失分，但也不能說扣除這兩顆結果是好的，我沒辦法這樣說，只能好好檢視問題，下次比賽避免同樣情況發生。」

3局下挨轟後，勝騎士在結束那個半局後回到休息區，開始猛砸自己的手套，還將放在椅子上的球棒踢到一旁，不慎打到林安可。

回顧當下，勝騎士說：「我忘記了，那時候的心情已經忘記，當下有很多情緒，主要是前功盡棄的挫折，差1顆好球就可以安全下莊，所以失投球被打中的挫折感是很重的，會想說『啊，那麼接近了，最後沒有辦法拿下來』。」

勝騎士也坦言，人難免都會有情緒，自己也有些抱歉，「今天賽前集合有跟全隊道歉，這是學習的過程，第2支全壘打就沒有這樣的情緒。」

最近6場先發，勝騎士被敲出6轟，他也有注意到自己近期被長打偏多的現象，「第一個是聯盟打者在進步，不只是對我，整個聯盟的長打頻率都有上升。」第二點勝騎士認為是頻繁對戰的結果，自己配球上需要應對，因為對方也會檢討、調整。

若要說是球季尾聲的疲勞，勝騎士認為，自己的感覺上，球路、技術確實都跟季初不太相同，「但這也只是感覺，實際上如何不知道，畢竟球季末，有些失誤造成被長打比較多，整體來說，自己還是有季初的主宰能力。」

林岳平 統一獅 騎士

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