中職／陳柏豪近1個月0救援條件登板 桃猿教頭談這個獎難控制

救援榜的爭奪，樂天桃猿隊終結者陳柏豪從今年一路獨走，到如今遭到中信兄弟隊吳俊偉追平，對於他一個月來沒有救援成功進帳，總教練古久保健二也無奈說：「因為真的沒有這樣的條件出現」。他不諱言，這個獎項的爭奪並不是想控制就能控制，但肯定他本季對球隊的貢獻，也希望他能繼續照顧好自己身體，「如果有把這些做到，相信結果一定會是最好。」

陳柏豪前一次進帳救援成功已是8月28日，當時以28次遙遙領先吳俊偉的21次，一個月過去，陳柏豪仍停留在28次，期間5度登板，2場為4分領先、1場5分領先、1場6分領先以及1場平手登板，全部都不是有救援條件的登板。

反觀吳俊偉在昨天把關面對台鋼雄鷹隊把關1分領先守成後，已經在救援榜上追平，至今天賽前，兄弟剩下7場比賽要打，猿隊則是8場，而兄弟的例行賽程結束後，猿隊還有兩場比賽要打。

談到陳柏豪近一個月沒有救援成功進袋，古久保健二說：「最近的比賽沒有救援條件出現，真的沒辦法，這是沒辦法控制的事，也不能讓他投3局吧。」

猿隊距離確定以年度第三前進季後賽的魔術數字剩下3，可望在近日收下門票，古久保健二對此苦笑說，順利的話當然是最好，「但其實沒有那麼游刃有餘，我們四棒都有短打了，開玩笑啦！」他說如果能在比較早階段確定季後賽，選手有機會拿到個人獎，當然會全力幫他們爭取。

古久保健二說：「柏豪今年應該是他目前最拚的一個球季，只是很可惜最近都沒有救援機會出現，這點真的是很難控制，希望他還是照之前一樣好好管理自己身體，把自己的工作做到最好，如果有把這些做到，相信結果一定會是最好。」