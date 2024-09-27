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中職／周思齊告誡後輩遠離牌桌 郭天信：沒有被針對的感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
周思齊(左)、郭天信(右)。 截圖自郭天信IG
周思齊(左)、郭天信(右)。 截圖自郭天信IG

中信兄弟隊周思齊上周日在大巨蛋進行引退活動，他在致詞中警惕後輩遠理牌桌，而正好當天對手味全龍隊2名選手郭天信和張政禹，先前都曾捲入打「德州撲克」爭議，對此，郭天信今天發文表達看法。

周思齊在引退致詞提到：「大家都回來，環境也變好了。如果有一天，你們跟我們的小兄弟在牌桌相遇，我們不要拍照，請把他們帶回去，一起回去練球好不好？」周思齊一席話引發許多球迷認同，不過有部分球迷感到不滿，認為他在狙擊龍隊2名選手。

對此，郭天信發文回憶明星賽時與周思齊的緣分，「感謝聯盟人員的安排，我在休息室的座位正好在周思齊與張志豪兩位賢拜中間，他們都是小時候爸爸帶我去台南球場看比賽時，會看到的選手。當時我才剛開始打棒球，也不知道自己以後能打到什麼程度，現在能跟兩位賢拜坐在一起，覺得有點不可思議。」

郭天信也對周思齊的告誡很有感觸，「很榮幸我們能成為周思齊賢拜引退賽的對手，在滿場4萬人的球場中比賽是畢生難得的體驗，特別是賢拜在引退儀式上的一番話，獲得很大的迴響與共鳴，其實我並沒有被針對的感覺，反而是在小朋友出生後，自己想法也不一樣，對賢拜的話感受更加深刻。」

郭天信強調，「自己不好的行為成為錯誤的示範，沒有思考現在的環境是賢拜們努力創造的成果。儘管這會是我球員生涯無法抹去的印記，但也會是隨時給自己最好的警惕，未來希望能為持續提昇台灣棒球盡一份力，不要辜負賢拜的期許。」

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