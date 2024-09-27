中職／悍將內野3傷兵 啟用超鮮嫩楊閔貽守游擊

富邦悍將隊今天啟用超新鮮內野手，今年選秀第六指名楊閔貽擔任先發游擊手，生涯僅累積6場二軍出賽就升上一軍鎮守中線，總教練陳金鋒指出，他的守備穩定，今天由李宗賢直接帶著他，「由宗賢來跟他講、帶著他，（進步）比較快。」

悍將陣營今天出現新面孔，不只來自台灣體大的楊閔貽登錄一軍，出身新北禾聯的外野手潘瑋祥今天也隨隊。

陳金鋒指出，王苡丞、池恩齊都有點不舒服，「育成（張育成）的手這幾天狀況也沒像之前那麼好。」僅管楊閔貽的二軍資歷仍淺，但守備穩定，二軍回報也說表現OK，就拉上來試試看。

陳金鋒表示，並未對菜鳥們多說什麼，「不用說什麼，好好比賽就好，讓宗賢跟他講、帶著他比較快，二游搭配也需要彼此知道。」

悍將在今年選秀帶回4位投手，除了張弈外，其他人在本季升上一軍的可能性，陳金鋒明確表示沒有這個計畫，「投手要準備好才有機會，沒有達到一軍、強度不夠也沒辦法。」