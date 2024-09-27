快訊

第四屆500盤完整得獎名單出爐！這家餐廳拿下17盤創歷屆新高

下一代日本首相石破茂！安倍的老宿敵如何東山再起？

網狂問颱風假！粉專曝「這4地區」暴風圈籠罩機率高

中職／美得像仙女！兄弟預備啦啦隊衣宸處女秀 網友一片暴動

聯合新聞網／ 綜合報導
兄弟啦啦隊預備成員衣宸。 截圖自衣宸IG
兄弟啦啦隊預備成員衣宸。 截圖自衣宸IG

中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters（簡稱PS）開啟預備成員制度，前慕獅女孩衣宸加入兄弟後，昨天迎來初登板，賽後她發文直呼感受到球迷們熱情。

PS日前一口氣補強7名預備成員，包含牛奶、莎莎、衣宸、芊芊、瑄、璇璇、維尼。其中，現年22歲的衣宸過去是職籃新竹攻城獅隊慕獅女孩成員，球季結束後8月初宣布離隊，然而目前IG有13.3萬人追蹤。衣宸在介紹文中提到，平常喜歡彈鋼琴、畫畫、跳舞和下廚，很喜歡不同的運動賽事，也很享受跟大家一起互動應援的感覺，雖然有點內向慢熟，但很直率。

昨天衣宸首度為中信兄弟應援，她賽後發文分享心境，「帶著既緊張又期待的心踏上應援台，感受到中信球迷們的熱情，好像一點都不害怕了，有著彼此的陪伴與呼應，今天是最美好的夜晚。」隊友少鹽、曼容等人均發文表達對她職棒應援處女秀的支持。

衣宸也感謝隊友及球迷，並表示會繼續努力。貼文一出，網友紛紛表示，「宸宸是仙女，好漂亮好可愛」、「初登場大宸功」、「現場看很漂亮」、「能在洲際看到宸宸跳炸裂真的太夢幻了」。

啦啦隊

相關新聞

12強賽／陳偉殷有意參戰再打中華隊 球員生涯下一步考慮中

今年11月舉行的世界12強棒球賽有亮點，台灣左投陳偉殷表達有意參賽，若成真將是他自2008年北京奧運後，再次穿上中華隊戰...

中職／美得像仙女！兄弟預備啦啦隊衣宸處女秀 網友一片暴動

中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters（簡稱PS）開啟預備成員制度，前慕獅女孩衣宸加入兄弟後，昨天迎來初登板，賽後她發文直呼感受到球迷們熱情。 PS日前一口氣補強7名預備成員，包含牛奶、

中職／炸裂！不提職業一句話形容工作 峮峮2字巧妙回應網秒懂

中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮擁有甜美臉蛋，因「炸裂陳子豪」應援舞紅遍大街小巷，她也經常在網路海巡與網友互動，最近她用2字巧妙回應一項艱澀問題。 蝦皮台灣購物官方帳號發文寫道，「在不提及職業的情況下

中職／悍將確定連5季全年敗多於勝 平史上最長紀錄

富邦悍將隊昨天不敵樂天桃猿隊，本季全年戰績50勝60敗1和，由於只剩9場比賽，已確定無緣拿下5成勝率。悍將2020年以來連5季全年敗多於勝，平聯盟史上最長不名譽紀錄。 富邦悍將2017年接手後，

中職／猿隊、悍將之戰打擊區竟然歪了 古久保覺得有點扯

樂天桃猿、富邦悍將隊今天在新莊球場打到一半，突然發現打擊區的線畫歪了，猿隊洋投威能帝6局下退場時反應此事，聯盟也在第7局...

中職／陳晨威對「10-10」沒太大感覺 未能完全打擊較可惜

樂天桃猿隊今天在新莊球場以10：6擊敗富邦悍將隊，陳晨威5打數3安打，包括本季第10轟出爐，成為全聯盟本季首位完成全壘打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。