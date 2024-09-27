中職／美得像仙女！兄弟預備啦啦隊衣宸處女秀 網友一片暴動

中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters（簡稱PS）開啟預備成員制度，前慕獅女孩衣宸加入兄弟後，昨天迎來初登板，賽後她發文直呼感受到球迷們熱情。

PS日前一口氣補強7名預備成員，包含牛奶、莎莎、衣宸、芊芊、瑄、璇璇、維尼。其中，現年22歲的衣宸過去是職籃新竹攻城獅隊慕獅女孩成員，球季結束後8月初宣布離隊，然而目前IG有13.3萬人追蹤。衣宸在介紹文中提到，平常喜歡彈鋼琴、畫畫、跳舞和下廚，很喜歡不同的運動賽事，也很享受跟大家一起互動應援的感覺，雖然有點內向慢熟，但很直率。

昨天衣宸首度為中信兄弟應援，她賽後發文分享心境，「帶著既緊張又期待的心踏上應援台，感受到中信球迷們的熱情，好像一點都不害怕了，有著彼此的陪伴與呼應，今天是最美好的夜晚。」隊友少鹽、曼容等人均發文表達對她職棒應援處女秀的支持。

衣宸也感謝隊友及球迷，並表示會繼續努力。貼文一出，網友紛紛表示，「宸宸是仙女，好漂亮好可愛」、「初登場大宸功」、「現場看很漂亮」、「能在洲際看到宸宸跳炸裂真的太夢幻了」。