中職／陳晨威對「10-10」沒太大感覺 未能完全打擊較可惜

樂天桃猿隊今天在新莊球場以10：6擊敗富邦悍將隊，陳晨威5打數3安打，包括本季第10轟出爐，成為全聯盟本季首位完成全壘打、盜壘「10-10」紀錄的球員，他說：「之前也有人完成，沒什麼啦。」

生涯7年首次達到單季10轟，陳晨威表示，自己沒想過此事，以前最多只有一半（2019年、去年都是5轟），現在揮擊比較完整，不是只要打到球就好，全力揮擊、把完整性做到最好。

陳晨威今天只差二壘打就是完全打擊紀錄，賽後倒是比較在意此事，他說：「有想過，但輪不到一一次打擊了，之前也有遇過這種情況，前面（局數）沒有打出來比較可惜。」

陳晨威是本季第7位達到10轟的球員，25次盜壘成功排名第1，將挑戰盜壘王3連霸；猿隊總教練古久保健二表示，陳晨威輕鬆可達單季10盜，但10轟超出預期，只要持續有安打出現，不要忘記這種感覺，好好掌握揮棒軌跡、不必太用力就能開轟。