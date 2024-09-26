中職／兩轟都與家人有關 張政禹「生子後」開轟謝謝老婆

味全龍隊張政禹生涯第1轟完成與丈母娘與老婆約定，第2轟更是在小孩出生後的3分砲，在今晚幫助球隊從1分差變4分差，也以6：2擊敗統一獅隊，張政禹要感謝太太與岳父、岳母的幫助，讓自己能夠保留心力在球場上。

張政禹生涯對戰勝騎士的第1支安打，就是今天在6局下的3分砲，在獅隊追到2：3時，幫助龍隊吞下定心丸，張政禹表示：「過去對他打不好，就不想那麼多，策略是把三壘那一分送回來。」

那一球打出去，張政禹看到是高飛球心裡先穩一半，「確定三壘那分一定會回來，打到之後也想說可能會是全壘打。」天母棒球場風向對左打不太有利，不過張政禹今年敲出的生涯前兩轟都是右外野全壘打，他笑說：「今天沒有風，剛好被我咬到。」

生涯前3年0轟的張政禹今年敲出2轟，他透露，教練團有協助自己的打擊動作調整，「想要打給家人看，也打給球迷、教練團看，讓他們知道我有這個能力。」不過張政禹也記得教練團的提醒，「有時候太想出力，結果反而不好， 謝謝他們的叮嚀。」

上次敲出首轟時剛好是張政禹準備結婚登記前，這一轟則是孩子剛出生不久，張政禹透露：「老婆叫我不要帶，怕我累，回去想帶小孩，但他們就叫我睡飽，謝謝岳父、岳母幫忙。」