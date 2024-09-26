中職／陳晨威3安猛打救猿 悍將連5季年度勝率不到5成

樂天桃猿隊今天作客新莊球場，陳晨威5打數3安打，包括生涯首次單季10轟紀錄，只差二壘打就是完全打擊，全場包辦4分打點，幫助猿隊10：6擊敗富邦悍將隊，獲選單場MVP。

猿隊前兩棒林立、陳晨威1局下都揮出內野滾地球，悍將一壘手董子恩、王念好卻連續出現失誤，兩出局後朱育賢保送形成滿壘；下一棒林智平打擊時，豊暐出現捕逸送掉第1分，接著林智平安打攻下兩分，猿隊3：0領先。

猿隊2局上兩出局後攻勢再起，林立安打後， 陳晨威轟出右外野兩分砲，本季第10轟出爐，以10轟25盜成為全聯盟首位完成「10-10」紀錄的人，比數變成5：0。

悍將3局下反攻，劉俊豪、豊暐、池恩齊、王念好串聯安打攻下兩分，追成3分差；5局下，池恩齊揮出三壘打，王念好追加二壘打攻下1分，兩隊差距只剩2分。

悍將6局下又有攻勢，王苡丞、蔡佳諺、劉俊豪連續保送形成滿壘，申皓瑋兩分打點安打追成5：5，劉俊豪再靠猿隊中繼投手蘇俊璋暴投得分，悍將首次以6：5領先，

猿隊7局上靠林立、陳晨威、林承飛連續安打追平比數，接著林泓育犧牲觸擊、 朱育賢高飛犧牲打攻下超前分，林智平安打再下一城，這半局攻下3分逆轉戰局，悍將中繼投手張奕投1局吞敗。

猿隊8局上馬傑森安打、林立保送，接著陳晨威三壘打攻下兩分，拉大到領先4分，悍將無法挽回戰局。

猿隊下半季26勝1和25敗獨居第3，悍將21勝1和29敗仍居第5，再度面臨半季5成勝率保衛戰，而且全年戰績50勝1和60敗，就算最後9場比賽全勝，也不可能達到5成勝率，已經連續5年無法達標。