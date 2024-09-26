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中職／龍隊緊咬季後賽機會 總教練葉君璋：現況我們弱勢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手鋼龍。記者侯永全／攝影
味全龍先發投手鋼龍。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天以6：2擊敗統一獅隊，距離季後賽尚未絕望，但總教練葉君璋不願說得太滿，「現在狀況來講，我們真的比較弱勢，打好每一場球就好了。」

中信兄弟隊今天贏球後，下半季封王魔術數字縮減到M4，第二名的龍隊要逆轉難度很高，而年度勝率上距離第三名的樂天桃猿隊也還有一段距離。

龍隊要進入季後賽不僅自己要維持高檔，還要寄望其他球隊幫忙，葉君璋表示：「把接下來比賽，每一場盡全力打好，這是我們可以掌握的。」

今天能夠贏球，郭嚴文在3局下敲出的3分砲突破勝騎士封鎖，6局下張政禹則是在被追到1分差時也轟出3分砲穩住勝利，葉總表示，目前球隊整體打擊狀況調整不錯，尤其是後段棒次，而郭嚴文也一直是很重要的戰力，「那支全壘打對球隊信心有滿大幫助。」

先發投手鋼龍今天則繳出6局被敲5支安打、失2分的表現，唯一破口是5局上被林佳緯敲出2分砲，拿下本季第10勝，葉君璋表示，鋼龍今年起步比較跌跌撞撞，後面這幾場開始進入狀況，能夠拿下10勝不容易，但如果能早一點調整好，對球隊幫助會更大。

味全龍 樂天桃猿 葉君璋 郭嚴文

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