中職／龍隊緊咬季後賽機會 總教練葉君璋：現況我們弱勢

味全龍隊今天以6：2擊敗統一獅隊，距離季後賽尚未絕望，但總教練葉君璋不願說得太滿，「現在狀況來講，我們真的比較弱勢，打好每一場球就好了。」

中信兄弟隊今天贏球後，下半季封王魔術數字縮減到M4，第二名的龍隊要逆轉難度很高，而年度勝率上距離第三名的樂天桃猿隊也還有一段距離。

龍隊要進入季後賽不僅自己要維持高檔，還要寄望其他球隊幫忙，葉君璋表示：「把接下來比賽，每一場盡全力打好，這是我們可以掌握的。」

今天能夠贏球，郭嚴文在3局下敲出的3分砲突破勝騎士封鎖，6局下張政禹則是在被追到1分差時也轟出3分砲穩住勝利，葉總表示，目前球隊整體打擊狀況調整不錯，尤其是後段棒次，而郭嚴文也一直是很重要的戰力，「那支全壘打對球隊信心有滿大幫助。」

先發投手鋼龍今天則繳出6局被敲5支安打、失2分的表現，唯一破口是5局上被林佳緯敲出2分砲，拿下本季第10勝，葉君璋表示，鋼龍今年起步比較跌跌撞撞，後面這幾場開始進入狀況，能夠拿下10勝不容易，但如果能早一點調整好，對球隊幫助會更大。