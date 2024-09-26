中職／郭嚴文、張政禹開轟獵獅 兄弟點亮年度魔術數字M6

味全龍隊今年對勝騎士前4場合計僅打回6分，今天郭嚴文、張政禹兩支3分砲就從他手中攻下6分，以6：2擊敗統一獅隊；而另一地中信兄弟隊贏球後先點亮下半季封王的M4，隨著獅隊輸球，兄弟年度勝率也點亮魔術數字M6。

今天賽前，勝騎士面對龍隊本季戰績是3勝0敗，防禦率1.47更是對戰球隊最低，然而今天龍隊攻破防線，3局下張祐嘉三壘安打開啟攻勢，王順和又保送上壘，雖然接下來連兩出局，但郭嚴文把握機會敲出右外野3分砲，個人本季第4轟。

6局下換張政禹發威，1出局後吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏接連敲安，接著張政禹一棒把球掃到右外野全壘打牆外，個人生涯及本季第2轟誕生，也將勝騎士打退場。

今天的勝騎士情緒明顯受影響，2局下先有二壘手林泓弦以為接殺平飛球未傳一壘，結果是滾地球變失誤讓對手上壘，雖未失分但勝騎士口中碎念，3局下挨轟後，勝騎士回到休息區除了狂摔手套，還用力踢一旁的球棒，球棒還彈到林安可身上。