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中職／郭嚴文、張政禹開轟獵獅 兄弟點亮年度魔術數字M6

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
龍隊郭嚴文在三局下，擊出三分全壘打，回到休息區接受隊友擊掌道賀。記者侯永全／攝影
龍隊郭嚴文在三局下，擊出三分全壘打，回到休息區接受隊友擊掌道賀。記者侯永全／攝影

味全龍隊今年對勝騎士前4場合計僅打回6分，今天郭嚴文張政禹兩支3分砲就從他手中攻下6分，以6：2擊敗統一獅隊；而另一地中信兄弟隊贏球後先點亮下半季封王的M4，隨著獅隊輸球，兄弟年度勝率也點亮魔術數字M6。

今天賽前，勝騎士面對龍隊本季戰績是3勝0敗，防禦率1.47更是對戰球隊最低，然而今天龍隊攻破防線，3局下張祐嘉三壘安打開啟攻勢，王順和又保送上壘，雖然接下來連兩出局，但郭嚴文把握機會敲出右外野3分砲，個人本季第4轟。

6局下換張政禹發威，1出局後吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏接連敲安，接著張政禹一棒把球掃到右外野全壘打牆外，個人生涯及本季第2轟誕生，也將勝騎士打退場。

今天的勝騎士情緒明顯受影響，2局下先有二壘手林泓弦以為接殺平飛球未傳一壘，結果是滾地球變失誤讓對手上壘，雖未失分但勝騎士口中碎念，3局下挨轟後，勝騎士回到休息區除了狂摔手套，還用力踢一旁的球棒，球棒還彈到林安可身上。

龍隊先發投手鋼龍先發6局被敲5支安打，另有3次三振、3次四壞保送，丟掉2分的優質先發，在張政禹開轟後吞下定心丸，也拿下本季第10勝，生涯連3季達標雙位數勝投。

龍隊張政禹在六局下擊出三分全壘打。 記者侯永全／攝影
龍隊張政禹在六局下擊出三分全壘打。 記者侯永全／攝影

張政禹 郭嚴文 騎士

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