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中職／兄弟韌性！被追平後又超前 魔術數字下修M4

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手克迪。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手克迪。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊曾頌恩單場貢獻2分打點，幫助球隊以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，也將下半季封王魔術數字縮減到M4，最快周六封王。

兄弟今天先在3局下2出局、二壘有人時，陳子豪敲安打回第1分，6局下2出局、一二壘有人，曾頌恩再補上1分打點安打，在雄鷹「不敗投手」後勁手中取得領先。

兄弟先發投手克迪6局被敲4支安打另有2次四壞保送，但沒有掉分，加上中繼的黃恩賜也投出單局2K的三上三下，看似有望拿下勝投，卻在8局上轉眼成空。

呂彥青登板後，先被黃劼希敲出二壘打，又被陳文杰敲出一壘安打，隨後魔鷹的滾地球推進帶有1分打點，王柏融再把握機會敲出追平安。

後勁今天先發7局被敲6支安打，但仍是丟掉2分的優質先發，雖然退場時是落後，但打線幫忙逃敗，讓他依舊保住不敗之身。

不過8局下黃群接手後雖抓到1出局，但出現2次四壞保送，兄弟發動雙盜壘成功進佔二、三壘，再故意四壞許基宏後，換吉田一將接手，接著曾頌恩的高飛犧牲打讓兄弟再要回領先；而9局上吳俊偉把關投出三上三下，沒有讓戰局再被翻轉。

台鋼雄鷹 曾頌恩

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