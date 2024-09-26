中職／陳晨威生涯首次單季10轟 本季「10-10」第1人
樂天桃猿隊外野手陳晨威，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰2局上轟出兩分砲，本季第10轟出爐，也是生涯7年首次達到單季二位數，成為本季首位締造全壘打、盜壘「10-10」紀錄的球員。
陳晨威面對悍將先發投手李東洺，2局上轟出右外野方向兩分砲，幫助猿隊拉大到5：0領先，生涯第27轟出爐，也是首次單季10轟，加上全聯盟排名第1的25次盜壘成功，生涯首次達到「10-10」紀錄。
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹28轟穩居榜首，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠23轟居次，統一獅隊林安可19轟暫居第3，接著是中信兄弟隊陳子豪14轟，兄弟曾頌恩、猿隊朱育賢、陳晨威各10轟。
陳晨威除了成為本季「10-10」第1人，目前25盜領先排名第二的兄弟隊岳政華4盜，很有機會完成盜壘王3連霸，挑戰近5季第4座盜壘王。
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