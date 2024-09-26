中職／江少慶胸大肌撕裂傷 將持續與醫師討論治療方式
中職富邦悍將江少慶在14日僅投1.2局就痛苦蹲地而傷退，悍將球團今天表示，經診斷傷勢為右側胸大肌撕裂傷，將持續與醫師討論治療方式。由於球季進入尾聲，江少慶很難再出賽。
江少慶在去年季後因右手肘內側韌帶損傷動手術，雖然復健進度反覆，導致復出時間延後，但仍在今年8月底順利歸隊。江少慶在復出之後前3場先發都投滿5局，不過在14日先發對上樂天桃猿隊時，2局上2人出局後只投了1球後就轉身蹲在投手丘上，摸著右肩前側、面露痛苦。
富邦悍將球團今天表示，江少慶經診斷後為右側胸大肌撕裂傷，將持續與醫師討論並於近期決定治療方式，幫助選手健康回歸球場。由於中職本季例行賽進入倒數第2個星期，等於江少慶本季報銷、無法再出賽。
江少慶本季僅投4場比賽都是先發、投17局，拿下1勝1敗，防禦率1.59。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言