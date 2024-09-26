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中職／江少慶胸大肌撕裂傷 將持續與醫師討論治療方式

中央社／ 台北26日電
富邦悍將隊投手江少慶本季恐無法再上場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手江少慶本季恐無法再上場。圖／富邦悍將隊提供

中職富邦悍將江少慶在14日僅投1.2局就痛苦蹲地而傷退，悍將球團今天表示，經診斷傷勢為右側胸大肌撕裂傷，將持續與醫師討論治療方式。由於球季進入尾聲，江少慶很難再出賽。

江少慶在去年季後因右手肘內側韌帶損傷動手術，雖然復健進度反覆，導致復出時間延後，但仍在今年8月底順利歸隊。江少慶在復出之後前3場先發都投滿5局，不過在14日先發對上樂天桃猿隊時，2局上2人出局後只投了1球後就轉身蹲在投手丘上，摸著右肩前側、面露痛苦。

富邦悍將球團今天表示，江少慶經診斷後為右側胸大肌撕裂傷，將持續與醫師討論並於近期決定治療方式，幫助選手健康回歸球場。由於中職本季例行賽進入倒數第2個星期，等於江少慶本季報銷、無法再出賽。

江少慶本季僅投4場比賽都是先發、投17局，拿下1勝1敗，防禦率1.59。

富邦悍將 樂天桃猿 江少慶

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