中職／環境部攜手味全龍推廣循環杯 王冠閎開球
為減少一次用飲料杯，以及推廣循環杯，環境部攜手中華職棒人氣球隊味全龍及好盒器等國內租賃容器業者，舉辦「愛棒球也愛地球！」循環杯借杯推廣活動，預計每場比賽的觀眾們聯手省下了一千個一次用飲料杯的使用。
環境部傍晚在味全龍主場天母棒球場，舉行球迷攜帶循環杯免費喝飲料及與小龍女合照的活動，並邀請「台灣蝶王」王冠閎擔任開球嘉賓。盼透過職棒系列賽事，鼓勵球迷體驗租用循環杯、養成自備環保杯的習慣，落實永續消費的理念，進而實踐資源永續循環及淨零排放的目標。
觀賞中華職棒的球迷只要以押金或電話登記方式，於循環杯活動場次即可借用循環杯，除可兌換限量免費飲品外，還享有購買飲料優惠，也有機會與味全龍啦啦隊Dragon Beauties、中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sister合影互動，歡迎球迷一起蒞臨球場環保看球賽。
這項環保活動將於天母、台中洲際球場一共舉辦6場，中職五隊的球迷都有機會親身支持喜歡的球隊並同時體驗循環杯租借。
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