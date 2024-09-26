中職／環境部攜手味全龍推廣循環杯 王冠閎開球

為減少一次用飲料杯，以及推廣循環杯，環境部攜手中華職棒人氣球隊味全龍及好盒器等國內租賃容器業者，舉辦「愛棒球也愛地球！」循環杯借杯推廣活動，預計每場比賽的觀眾們聯手省下了一千個一次用飲料杯的使用。

環境部傍晚在味全龍主場天母棒球場，舉行球迷攜帶循環杯免費喝飲料及與小龍女合照的活動，並邀請「台灣蝶王」王冠閎擔任開球嘉賓。盼透過職棒系列賽事，鼓勵球迷體驗租用循環杯、養成自備環保杯的習慣，落實永續消費的理念，進而實踐資源永續循環及淨零排放的目標。

觀賞中華職棒的球迷只要以押金或電話登記方式，於循環杯活動場次即可借用循環杯，除可兌換限量免費飲品外，還享有購買飲料優惠，也有機會與味全龍啦啦隊Dragon Beauties、中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sister合影互動，歡迎球迷一起蒞臨球場環保看球賽。