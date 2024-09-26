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中職／便當便當揮棒落空？ 潘威倫引退賽樂隊和汽笛響起
統一獅隊42歲老將潘威倫後天將在台北大巨蛋進行引退賽，球團推出多項活動向這位傳奇投手致敬，也呼籲球迷用最原始的加油聲向他說再見。
獅隊28、29日分別在大巨蛋、台南球場舉行潘威倫引退活動，期待進場球迷用原汁原味的加油聲，為他的引退賽增添更多色彩。
獅隊今天宣布相關訊息如下：
職棒場上身為投手，每一場比賽站上投手丘就是用盡手全力，與打者鬥智，用手上的棒球讓打者出局，除了身後的每一位隊友外，最大聲援來自看台每一個球迷的齊聲吶喊。
投手相較野手不一樣的模式，比賽中沒有響亮氣勢磅礴的專屬應援曲，卻有一群人球迷齊心的喊著「三振」、「便當便當揮棒落空」，搭配鼓聲好球的節奏，還有每一個出局的樂隊響起，那是最原始為投手加油的方式。
還記得獅隊看台樂隊響起屬於我們的出局音樂，搭配轉動的加油棒手勢，汽笛的響聲，那是獅隊曾經最讓人回味的加油方式。
9.28潘威倫引退賽及9.29潘威倫引退儀式，只要他站上投手丘，每一顆的好球，看台鼓聲響起，搭配加油棒敲打加油聲 ; 每次解決打者時，樂隊、汽笛響起，都是最大的聲援，傳遞到球場上拼戰的潘威倫。或許是最後一次了，邀請每一個世代的你，一起進場帶著懷舊的綠色、橘色的加油棒，再次進場為潘威倫嘶吼聲援。
傳統的加油棒敲打聲，傳遞的是給潘威倫最大的力量，帶著你為潘威倫製作的加油版，再次重現在台北大巨蛋和台南賽後引退儀式的看台上，透過你的行動，讓嘟嘟感受到滿滿的溫暖與支持。
記得每一次在關鍵時刻，回憶看台上標哥總是會跟投手喊話加油，拿出你的秘密武器，大家一起為潘威倫加油，成為嘟嘟最大的後盾。
9.28潘威倫即將最後一次挑戰生涯150勝里程碑，這一戰更需要大家的參與，讓我們再一次攜手合作拿著四根加油棒組成一個Ｋ，拿著嘟嘟的加油標語，吹著汽笛、旋轉加油棒，為永遠的沈默王牌潘威倫致敬。
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