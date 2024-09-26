中職／江少慶右側胸大肌撕裂傷 本季只投4場確定休兵

富邦悍將隊本季只剩最後10場比賽，球團今天證實，右投江少慶經診斷後為右側胸大肌撕裂傷，將持續與醫生討論並於近期決定治療方式，幫助選手健康回歸球場。

江少慶8月22日本季初登板對決台鋼雄鷹隊，歷經4場先發合計17局，投出1勝1敗、防禦率1.59，9月14日對樂天桃猿隊只投1.2局退場，因為身體不適降到二軍，從目前狀況看來，今年球季確定不會再亮相。

悍將今天在新莊球場迎戰猿隊，總教練陳金鋒賽前談到江少慶能否能趕上新球季春訓，僅說要看他的治療狀況，明年再規劃。

江少慶2021年展開中職生涯首季，生涯4年合計50場先發，投出13勝22敗、防禦率3.68，單季最多勝紀錄是5勝，今年只投4場則是單季最少。

猿隊今天推出洋投威能帝登板先發，挑戰本季第11勝，悍將則由李東洺應戰，本季歷經21場救援後，首次扛起先發重任爭取首勝。