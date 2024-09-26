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中職／周末主場面臨兄弟封王壓力 古久保對季後賽也有看法

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
猿隊總教練古久保健二。報系資料照
猿隊總教練古久保健二。報系資料照

樂天桃猿隊今天作客新莊球場，對富邦悍將隊進行2連戰首戰，球季賽最後9戰只要保持穩定，以年度排名第3晉級季後賽不成問題，總教練古久保健二說：「現在不管如何還是要贏，專注眼前比賽。」

猿隊下半季25勝1和25敗，和統一獅隊並列第3，落後排名第1的中信兄弟隊6場勝差，年度戰績58勝1和52敗也是第3，按照目前狀況看來，季後賽首輪對手不是兄弟就是獅隊。

兄弟28、29日作客桃園球場，對猿隊展開2連戰，有可能是下半季封王戰，最快28日就可奪冠；古久保表示，隨著比賽進行，就會確定一些事，不是球隊可以控制，「會有就是會有，不會特別想說在哪裡。」

古久保強調，拿到季後賽第3席算是一個目標，重點還是打好目前的比賽；至於季後賽可能對手，古久保也很清楚，從下半季最後情勢看來，猿隊沒有挑選對手的權利。

富邦悍將 樂天桃猿 統一獅

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