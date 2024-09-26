中職／我力推的古林睿煬 林岳平：像兒子一樣了

統一獅隊本土投手古林睿煬今年繳出王牌等級身手，季後旅外的呼聲也越來越高，總教練林岳平指出，從古林睿煬加入球隊以來，就希望培養他成為代表統一推出去的選手，「全隊上下都為此努力。」

古林睿煬目前以防禦率1.66位居聯盟防禦率王，三振數150次也僅次於隊友勝騎士的155次，更拿下10勝，無疑是本季最具宰制力的本土投手，甚至超越洋投，今年結束可取得行使旅外自由球員資格的他，已經被國外職棒球隊鎖定。

「古林就像我兒子一樣了。」林岳平談到古林睿煬時，有慈父面孔也有嚴師之姿，「他的每次上場，無論生理、心理都會給予協助，為下一次上場準備，過程也嚴厲關注，他是滿乖的，跟他說的都有記住，自律有別於一般人。」

獅隊在培育古林睿煬的過程中，有著詳細計畫，2021年就刻意讓他整年局數限制在100局，但用拉長輪值間隔的方式達成，林岳平表示：「主要是讓他規律的面對好與壞，逐步增加強度。」

今年龍隊徐若熙也有投球局數的限制，不過龍隊採取局數到就關機的模式，林岳平指出：「若熙是因為兩次手肘受傷，站在球團角度，應該是希望讓他能夠每年穩定80到100局的好的投球，也要降低受傷風險，味全也希望他有十年的好表現。」

而林岳平不諱言，古林睿煬從加入獅隊以來，就是希望他能夠代表球隊、推上世界舞台，也是全隊上下的目標，「過程中給予他的一些教導，他都能夠執行，他也有這個夢想，球隊就輔助他朝夢想前進。」