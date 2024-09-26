中職／11月再拚世界12強賽？「國防部長」張育成說話了
世界12強棒球賽將於11月13日開打，中華隊在台北大巨蛋首戰南韓隊，富邦悍將隊「國防部長」張育成仍在國家列管名單內，今天在新莊球場被問到是否再打中華隊一事，他說：「球季還未結束，10月還有補賽，等到球季結束再說。」
悍將下半季戰績21勝1和28敗，還有最後10場比賽要打，已經確定無法爭取季冠軍，張育成出賽41場，繳出打擊率2成70、全壘打9支、打點24分的成績。
去年世界棒球經典賽返台參賽轟動全台，張育成是否再披中華隊球衣，成為球迷關心的話題，12強28名正選球員也會在10月7日正式公布。
張育成的左手指稍微有傷勢，強調將會好好養傷，但他也說：「仍有兵役在身，如果會長（中職會長蔡其昌）要我打，二話不說。」
張育成表示，目前未接獲中華隊教練團徵詢，專注剩下的中職比賽，好好打全壘打。
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