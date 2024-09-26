快訊

「新新併」股臨會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會發聲了

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

宮城、福島也有感！日本北海道發生規模5.7地震 暫無海嘯風險

中職／11月再拚世界12強賽？「國防部長」張育成說話了

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
張育成是否參加世界12強棒球賽倍受矚目。圖／富邦悍將隊提供
張育成是否參加世界12強棒球賽倍受矚目。圖／富邦悍將隊提供

世界12強棒球賽將於11月13日開打，中華隊在台北大巨蛋首戰南韓隊，富邦悍將隊「國防部長」張育成仍在國家列管名單內，今天在新莊球場被問到是否再打中華隊一事，他說：「球季還未結束，10月還有補賽，等到球季結束再說。」

悍將下半季戰績21勝1和28敗，還有最後10場比賽要打，已經確定無法爭取季冠軍，張育成出賽41場，繳出打擊率2成70、全壘打9支、打點24分的成績。

去年世界棒球經典賽返台參賽轟動全台，張育成是否再披中華隊球衣，成為球迷關心的話題，12強28名正選球員也會在10月7日正式公布。

張育成的左手指稍微有傷勢，強調將會好好養傷，但他也說：「仍有兵役在身，如果會長（中職會長蔡其昌）要我打，二話不說。」

張育成表示，目前未接獲中華隊教練團徵詢，專注剩下的中職比賽，好好打全壘打。

中職 中華隊 張育成

延伸閱讀

中職／潘威倫8800元引退公仔外型被罵翻 網：張育成轉隊了？

中職／黃群閃躲張育成奏效鎖住平手 雨彈催生本季首場和局

中職／張育成轟破僵局羅戈9K好投奪勝 「不敗」後勁沒有輸

中職／張育成致勝兩分砲 兄弟投手5度「丟人」平聯盟紀錄

相關新聞

中職／11月再拚世界12強賽？「國防部長」張育成說話了

世界12強棒球賽將於11月13日開打，中華隊在台北大巨蛋首戰南韓隊，富邦悍將隊「國防部長」張育成仍在國家列管名單內，今天...

中職／徐若熙本季最後登板確定27日 投完先休1個月

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季最後一次登板就在明天，總教練葉君璋今日確定此事，徐若熙之後將先休息1個月後再啟動，雖然無緣參...

中職／我力推的古林睿煬 林岳平：像兒子一樣了

統一獅隊本土投手古林睿煬今年繳出王牌等級身手，季後旅外的呼聲也越來越高，總教練林岳平指出，從古林睿煬加入球隊以來，就希望...

中職／裴瑞茲搞定家人簽證歸隊 餅總：不會落跑啦

統一獅隊投手裴瑞茲日前短暫離隊前往日本，球季中離隊引發球迷熱議，球團也澄清是為處理家人簽證事宜，裴瑞茲今天現身天母棒球場...

中職／周末主場面臨兄弟封王壓力 古久保對季後賽也有看法

樂天桃猿隊今天作客新莊球場，對富邦悍將隊進行2連戰首戰，球季賽最後9戰只要保持穩定，以年度排名第3晉級季後賽不成問題，總...

中職／第4位「龍之子」！李凱威迎新生兒 有隊友當顧問

味全龍隊本季第4位「龍之子」昨天報到，二壘手李凱威的兒子「紅豆湯」在凌晨誕生，前天就跟球隊請假的他全程陪伴，也期待未來能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。