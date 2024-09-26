中職／裴瑞茲搞定家人簽證歸隊 餅總：不會落跑啦

統一獅隊投手裴瑞茲日前短暫離隊前往日本，球季中離隊引發球迷熱議，球團也澄清是為處理家人簽證事宜，裴瑞茲今天現身天母棒球場，總教練林岳平笑說：「不會落跑啦。」

裴瑞茲的妻子24日在個人社群Instagram發布限時動態，顯示一家人在機場準備前往日本，實際原因是，因為簽證關係，裴瑞茲的妻子與3個小孩必須出國一趟，裴瑞茲不放心之下，向球隊請假1天陪同。

而裴瑞茲在昨天已經回到獅隊，林岳平表示，主要就是處理家人的簽證事宜，「他一直有在比賽狀態，不會擔心回來銜接的問題。」

而獅隊今天做出人員調度，宋文華下二軍、林益全上一軍，至於原本的牛棚主力陳韻文還在二軍待命，林岳平表示：「要找一個適當的時機點，牛棚現在狀況還可以，但後面會安排他上來，準備球季之後的賽事，下周會是一個時間點。」