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中職／徐若熙本季最後登板確定27日 投完先休1個月

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
徐若熙。報系資料照
徐若熙。報系資料照

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季最後一次登板就在明天，總教練葉君璋今日確定此事，徐若熙之後將先休息1個月後再啟動，雖然無緣參加12強賽，但葉總算一算，經典賽資格賽只要身體沒問題、中華隊有需要，「調整上來得及。」

龍隊今起在天母棒球場與統一獅隊展開二連戰，明天交由徐若熙先發登板，本季累積88.2局已經是他個人生涯新高，也讓龍隊啟動保護機制，再投一場就結束出賽任務，就算龍隊打進季後賽也不會再登板。

葉君璋今日再次確定此事，「明天登板就讓他正常去投，唯一限制就是不要受傷，也不要因為最後一場就想要做什麼不同的。」

徐若熙的球季雖然提前收工，但葉總指出，調整上不會有太大問題，「因為他也不是有什麼狀況，其實例行賽再投也頂多一場，小聯盟球季也是這時候結束。」

徐若熙明天投完後，預計休息1個月再恢復訓練，葉君璋日前就指出，11月的世界12強棒球賽趕不及出賽，至於明年2月的經典賽資格賽，「只要身體OK、中華隊需要他的話，就沒問題。」

龍隊在24日對雄鷹隊之戰，曹祐齊投2局丟掉4分（2分責失）退場，今天下放二軍、拉上廖任磊，葉君璋解釋，曹祐齊上一場提前退場與失誤無關，而是球隊觀察到有些細節，「他想要投得更好，只是有一局球數突然太多，球隊在新人投手上有些原則，但基本上今年應該還會規劃他再投一場。」

中華隊 徐若熙 葉君璋

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